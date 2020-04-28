علي معلول: أتمنى الاعتزال في الصفاقسي.. وهذه حقيقة حصولي على 3 ملايين دولار من مقلب "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

قال اللاعب التونسي علي معلول، ظهير أيسر فريق النادي الأهلي المصري، إنه يتمنى إنهاء مسيرته الكروية بفريقه التونسي السابق الصفاقسي، حتى لو لعب له مجانًا، قائلًا:"أتمنى أن أقضي آخر سنة أو سنتين من مسيرتي مع الصفاقسي حتى لو مجانًا".

وأضاف معلول خلال حواره لإذاعة "ديوان إف إم" التونسية، أنه يفضل العمل بعد الاعتزال في منصب مسؤول، وليس العمل في المجال الفني أو تحليل المباريات عبر شاشات التلفزيون.

وأشار إلى أنه يتمنى تحقيق جميع أهدافه مع النادي الأهلي قبل تحقيق أهداف اعتزاله، متطرقًا إلى قوانين الاعتزال في مصر وتونس، موضحًا أنه في تونس يطالبون اللاعب بالاعتزال عقب وصوله الـ30 من عمره، عكس الحال في مصر.

وكان معلول قد وقع ضحية بمقلب الفنان المصري رامز جلال عبر برنامجه "رامز مجنون رسمي"، واستطاع رامز جلال أن يخيف علي معلول بثعبان وأكلات بحرية كونه يعاني من "فوبيا" تجاه هذه الأشياء.

وأظهر علي معلول خوفًا كبيرًا من الحشرات والحيوانات وهو ما حاول رامز جلال أن يخيفه ببعضها، وكشف رامز جلال مع نهاية الحلقة بعدما هرب من علي معلول تجنبًا لضربه بسبب توعده له، حيث قال: "لعيبة من زمايلك في الأهلي كانوا السبب في إنهم يقولولي على الفوبيا اللي بتعاني منها دي".

حوار خاص مع اللاعب السابق للنادي الصفاقسي علي معلول حوار خاص مع اللاعب السابق للنادي الصفاقسي علي معلول

#Rdv_confinè

#مباشر Posted by Diwan FM on Tuesday, April 28, 2020

وعن مقلب رامز، أشار:"تحدثت باللهجة المصرية في (رامز مجنون رسمي) لأنني موجود في مصر منذ 4 سنوات، وأتحدث مع زملائي هكذا".

وأضاف:"لا يصح أن أتكلم معهم بالتونسي لكيلا يكرهونني، أنا أمثّل تونس أحسن تمثيل، وما قيل عني لا يقلقني لأنني أعرف كيف أمثل بلدي، والأمور أخذت أكبر من حجمها".

وتابع:"لم أكن أعلم أن البرنامج يخص رامز وينتهي بخدعة، وخلال السنوات الماضية ظهر لاعبون توانسة معه لكن لم تحدث كل هذه الضجة".

وواصل:"ردد البعض أنني حصلت على مبلغ 3 ملايين و10 ملايين دولار".

وأردف مازحًا:"لو حصلت على هذا المبلغ سأعتزل كرة القدم".

واستكمل:"كل ما حدث في برنامج رامز كان حقيقيًا، ولم يكن به أي تمثيل، ولم يتفق معي أحد على أي شيء، أو أي مشهد لكي أؤديه، وخلال المواسم السابقة لم يتحدث أحد عن أي لاعب تونسي ظهر في البرنامج".

واستطرد:"مصر ليست تونس، في مصر لكي تظهر في أي برنامج أو إعلان لا بد من موافقة النادي وبعض العقود مع النادي تشترط ظهورك في البرامج، وهذا يعني أن الماديات ليست لعلي معلول وإنما للنادي أيضًا، والأرقام التي تتردد غير معقولة، لو حصلت على 3 ملايين دولار أو 10 ملايين دولار سأعتزل الكرة بعد 3 أو 4 برامج".

واختتم معلول متحدثًا عن النادي الأهلي:"هنا نلعب على الفوز بكل مباراة، والتتويج بالبطولات، وعلينا أن نعمل من أجل القميص الذي نرتديه، وإن شاء الله نحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا لأنها غائبة منذ فترة طويلة".