علي معلول في مقلب "رامز مجنون رسمي": الثعبان أهون من التوقيع للزمالك (فيديو)

وقع اللاعب التونسي علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري ومنتخب تونس، ضحية مقلب الفنان المصري رامز جلال عبر برنامجه "رامز مجنون رسمي"، واستطاع رامز جلال أن يخيف علي معلول بثعبان وأكلات بحرية كونه يعاني من "فوبيا" تجاه هذه الأشياء.

وضمن البرنامج كان هناك ثعبان حاول رامز جلال أن يُخرجه لعلي معلول ولكن الأخير أظهر تخوفا كبيرا حتى أنه تحايل على رامز جلال كي يبعده عنه، وقال رامز: "دلوقتي ممكن أجبرك على التوقيع للزمالك"، ليرد علي معلول: "لأ".

وبعدها هدده رامز جلال بإحضار الثعبان لإجباره على التوقيع للزمالك، غير أنه قال: "لأ هات الثعبان أحسن"، مواصلا: "جماهير النادي الأهلي غالية عليا مينفعش أوقع للزمالك".

ولاقت حلقة علي معلول ردود فعل كبيرة خاصة هذا المقطع الذي حاز على إعجاب الجمهور وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إحدى الحسابات عبر "تويتر": "رامز جلال: أجيبلك الثعبان أو ممكن أخليك تمضي للزمالك دلوقتي.. علي معلول: لا هات الثعبان أحسن".

رامز جلال : اجيبلك الثعبان أو ممكن اخليك تمضي للزمالك دلوقتي

علي معلول : لا هات الثعبان أحسن pic.twitter.com/NRS7bwgpDc — EParena.com 🏠 (@EParena) April 25, 2020

وحاول رامز جلال أن يستعطف قلب معلول كي لا ينفعل عليه بعد انتهاء المقلب، وهو ما نقله أحد الحسابات بالقول: "رامز جلال: أنا أهلاوي يا معلول .. علي معلول: أنت أهلاوي؟ دول لو مسكوك هيقطعوك يالا".

😂

رامز جلال : أنا أهلاوي يا معلول

علي معلول : انت أهلاوي؟ دول لو مسكوك هيقطعوك يالا pic.twitter.com/71WiTwaehU — EParena.com 🏠 (@EParena) April 25, 2020

وكتب حساب آخر قائلا: "اقفل ياولا البرنامج دا مش هقدر أشوف علي معلول بيتعمل فيه مقلب #رامز_مجنون_رسمي".

اقفل ياولا البرنامج دا مش هقدر اشوف علي معلول بيتعمل فيه مقلب#رامز_مجنون_رسمي pic.twitter.com/XBADLaWiS7 — كوكيز 🍪 (@523Sama) April 25, 2020

وكتب أحمد صلاح، قائلا: "ابن النادي علي معلول خد قلبي ياجدع #رامز_مجنون_رسمي".

ابن النادي على معلول 💓💓💓

خد قلبي ياجدع#رامز_مجنون_رسمي pic.twitter.com/GPlA4OmFOO — Ahmed Salah (@AhmedSa84879190) April 25, 2020

وشهدت الحلقة جلوس علي معلول على كرسي الاعتراف وأظهرت له الإعلامية أروى عدة صور للتعليق عليها كانت من بينها صورة حمدي النقاز وسألته عن سبب هروبه من الزمالك باعتباره تونسي مثله ليرد قائلا: "والله ما أعرف.. أصل الحاجات الشخصية دي مبحبش أتدخل فيها".

وقال علي معلول تعليقا على صورة رامز جلال: "أنا بحبه كممثل ولكن في برامج المقالب لا أحبه".

وأظهر علي معلول خوفا كبيرا من الحشرات والحيوانات وهو ما حاول رامز جلال أن يخيفه ببعضها كما خوّفه بأخرى اسما فقط، وكشف رامز جلال مع نهاية الحلقة بعدما هرب من علي معلول تجنبا لضربه بسبب توعده له فقال: "لعيبة من زمايلك في الأهلي كانوا السبب في إنهم يقولولي على الفوبيا اللي بتعاني منها دي".

وتدور فكرة المقلب حول استدعاء ضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى، ليجلس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه، ثم يحاول القيام، ولكن يتم تقييده بالسلاسل ولا يستطيع النهوض.

ويظهر رامز للضيف مع بعض التعليقات الكوميدية، ويبدأ محاولات استفزازية، تنتهي بالسقوط في بركة مياه حتى يخرجه منها، ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج، وسط حالة فزع وبكاء.