تعرف على عقاب مرتضى منصور لضيوف "رامز مجنون رسمي" من لاعبي الزمالك‎

وعد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لاعبي الفريق بالخصم من المستحقات المالية لهم في حالة الظهور في برنامج "رامز مجنون رسمي" على فضائية أم بي سي مصر.

وقال مرتضى منصور عبر تصريحات تلفزيونية إنه قرر توقيع عقوبات مالية تصل إلى خصم نصف مليون جنيه من أي لاعب يظهر في برنامج رامز مجنون رسمي، وهو ما أبلغت به الإدارة المالية في النادي منذ 3 أيام وتم الاتفاق على التطبيق الفوري للعقوبة في حال ظهور أي لاعب في برنامج رامز.

وأردف رئيس نادي الزمالك أنه قام بتحرير محضر ضد قناة إم بي سي مصر بشأن برنامج رامز لأنه خارج عن القيم والأخلاق.

واختتم مرتضى منصور حديثه أنه تم تطبيق العقوبة على طارق حامد لاعب الفريق، مضيفا "أبلغته بنفسي بالقرار وهو خصم 500 ألف جنيه من قيمة مستحقاته لدى النادي".

يُذكر أن مرتضى منصور قام بإرسال إنذار لوزير الداخلية للقبض على رامز جلال، وطلب من وزيرة الصحة بحجزه في مستشفى الأمراض العقلية.