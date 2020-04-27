مدرب صن داونز يكشف موقفه من انتقال سيرينو إلى النادي الأهلي المصري.. ومرتضى منصور يقاطع قناة الزمالك (فيديو)

كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، موقفه من الأنباء التي ترددت عن رغبة الأهلي في التعاقد مع جاستون سيرينو، الجناح الهجومي لفريقه، لتعويض رحيل رمضان صبحي في نهاية الموسم الحالي.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "لم يتقدم الأهلي بعرض رسمي لضم سيرينو، الأمر لم يتعد كونه شائعة. لم تبلغني الإدارة بوجود أي عروض من القلعة الحمراء لضم اللاعب خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "سيرينو من أهم لاعبي صن داونز، ونرغب في أن يستمر معنا، وفي حالة وجود عرض من الأهلي سندرس الأمر وسنرى هل نتخلى عن أفضل لاعبينا؟".

اللاعب السابق لسان لويس في تشيلي وبوليفار في بوليفيا، يتألق رفقة صن داونز منذ يناير 2018، مسجلا 22 هدفا وصانعا 26 في 90 ظهورا بقميص البرازيليين.

وعن مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، قال مدرب صن داونز: "الأهلي كان أفضل في لقاءي الموسم الحالي ومستواه تطور عن الموسم الماضي، وخسارته في السوبر المصري أمام الزمالك لا تعني تراجع مستوى الفريق. من المحزن أن أخسر بهدف ذاتي في مرمي فريقي، لكني اعترفت أن الأهلي كان الأفضل وأبلغت محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء بهذا الأمر. قدمنا لقاء جيدا في القاهرة رغم الخسارة بثنائية، وهدف معلول في لقاء العودة أنهى المباراة مبكرا".

وتابع: "مواجهات نصف نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء ستكون في منتهى القوة، ولا أحد يستطيع أن يتوقع من سيصعد، حال وصول الأهلي والزمالك للنهائي ستكون مواجهة تاريخية تتسم بالقوة والحماس".

وتقرر تأجيل مواجهتي نصف نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي، حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال إيدسون جواو، وكيل جاستون سيرينو، لاعب ماميلودي صن داونز، إن هناك أندية مصرية وأوروبية ترغب في التعاقد مع سيرينو، لكن نادي صن داونز لن يفرط في اللاعب".

وأضاف: "سيرينو من أهم لاعبي صن داونز، ورحيله عن الفريق صعب جدا، كما أن عائلة اللاعب سيكون لها دور في قراره بالانتقال للأهلي. ظروف الحياة في أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا تختلف عن مصر".

مرتضى منصور

من جانبه، قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، مقاطعة القناة الرسمية للنادي الأبيض.

وعلمت "إرم نيوز" أن قرار المقاطعة جاء بسبب الأسلوب الذي تفرضه إدارة القناة أثناء مكالماته الهاتفية مع برنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه الثنائي طارق يحيى وخالد الغندور.

وأبدى مرتضى لبعض المقربين منه استياءه من شركة "إعلام المصريين"، التي تدير قناة الزمالك، بسبب تعمد المسؤولين قطع صوته أكثر من مرة أثناء التحدث لبرنامج زملكاوي.

ولم يكن غضب رئيس الزمالك بسبب منع الصوت فقط، بل منعه من الظهور في حلقة على الهواء مباشرة خلال الأسبوع الماضي، ومطالبته بتسجيل الحلقة وإذاعتها في وقت لاحق.

وتخشى قناة الزمالك من تجاوز لفظي جديد لمنصور أو خروج عن النص تجاه أحد مسؤولي كرة القدم الأفريقية، كما كان قد فعل في برنامج زملكاوي الذي أذيع بقناة الحدث اليوم العام الماضي.

وتسببت اتهامات مرتضى لمسؤولي الاتحاد الأفريقي في إيقافه قبل صدور قرار برفع الإيقاف قبل أيام من نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان.

هيثم عرابي

إلى ذلك، أكد هيثم عرابي، مدير التسويق والتعاقدات السابق بالنادي الأهلي المصري، أنه لم يكن على خلاف مع الثنائي محمد فضل وحسام غالي كما تردد قبل ذلك.

وقال عرابي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "لم يكن هناك خلاف مع غالي وفضل خلال فترة عملي بالنادي الأهلي، إلا أن البعض حاول الوقيعة بيني وبينهما، وهو ما حدث بالفعل بحجة رفضي لوجودهما".

وأردف "عرابي" أنه عقب تلك الأزمة فإن الإدارة رأت ضرورة الإطاحة بالجميع للخروج من تلك الأزمة وعودة الاستقرار، وهو ما تقبلته بصدر رحب.

واستعرض عرابي نجاحاته خلال عمله بالنادي الأهلي، فقال: "نجحت في التعاقد مع لاعبين كبار مثل أحمد حجازي وإيفونا ورامي ربيعة وعمرو السولية وأحمد الشيخ وصالح جمعة وجون أنطوي، ولم يكن لي أن أنجح لولا الدعم الذي تلقيته من محمود طاهر رئيس الأهلي آنذاك وعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق، اللذين منحاني الثقة والإمكانيات ووفرا لي كل أجواء النجاح في تلك الفترة".

وعن إمكانية انتقال صالح جمعة إلى نادي الزمالك، قال عرابي: "أنصح إدارة النادي الأهلي بالتمسك بصالح جمعة وعدم السماح برحيله إلا بعرض إعارة فقط وليس بالبيع النهائي، لأنه حال الحصول على الاستغناء الخاص به فمن المؤكد أنه سوف ينتقل إلى صفوف نادي الزمالك في ظل وجود مفاوضات قوية بينه وبين إدارة القلعة البيضاء".

وأضاف: "أحذر صالح من تلك الخطوة التي سوف يندم عليها ندما كبيرا في حالة إتمامها"، مؤكدا أن هناك حوارا دار بينه وبين رينيه فايلر أكد خلاله الأخير أن صالح جمعة غير مؤهل للعب في نادٍ كبير مثل الزمالك.