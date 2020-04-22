صن داونز يرد على عرض النادي الأهلي المصري لضم الأوروغواياني سيرينو (فيديو)

أكد خالد علي، المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن النادي الأهلي المصري أبدى رغبته في التعاقد مع الأوروغواياني سيرينو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال علي في تصريحات تلفزيونية: "النادي الأهلي تفاوض بشكل جدي من أجل الظفر بخدمات سيرينو".

وأضاف: "المفاوضات بين الطرفين بدأت عقب لقاء الذهاب بين الفريقين في مصر في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما نقلته للجهاز الفني لفريق صن دوانز وإدارة النادي، وتم تأجيل الحديث عن حسم الصفقة لكن الخروج من البطولة عجل بحسم مصير اللاعب".

وتابع: "سيرينو لديه عقد مع صن داونز ما زال ممتدا لثلاث سنوات مقبلة، وعندما استفسرت عن متطلبات النادي للاستغناء عنه للانتقال للنادي الأهلي كان رد موسيماني، المدير الفني، هو التمسك باللاعب ورفض فكرة الاستغناء عنه، وهو نفس قرار إدارة النادي أيضاً، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك تعاون بين صن داونز والأهلي".

واختتم خالد علي تصريحاته عن أهمية اللاعب بالنسبة للنادي الأهلي، حيث قال: "هو لاعب جيد وفي حالة انتقاله للقلعة الحمراء فلا شك أنه سيكون مفيدا جدا من الناحية الفنية".

وكان سيرينو قد سجل هدف صن دوانز في شباك النادي الأهلي في لقاء الإياب للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله، وهو ما حسم بطاقة الدور نصف النهائي لصالح النادي الأهلي الذي ضرب موعدا مع الوداد المغربي قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل البطولة لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا.