النادي الأهلي المصري يستثني لاعبين من خصم نسبة المشاركة

أكد مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة من أجل الحد من الخسائر المالية التي تسببها فاجعة كورونا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لشبكة "إرم نيوز" إن مجلس الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني قد اتفق على تخفيض عقود اللاعبين فيما يخص نسبة المشاركة والمقررة بـ 20% من إجمالي قيمة العقد السنوي.

وأردف المصدر أن المجلس قد اتفق على تطبيق القرار على اللاعبين كافة باستثناء الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي، لافتا إلى أن قرار استبعاد عاشور جاء كموقف تقديري لمشوار اللاعب الذي سينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وحال موافقته على العرض المقدم من النادي بشأن إعلان اعتزاله بنهاية الموسم فإن تطبيق القرار على اللاعب لن يكون عادلا نظرا لأنه سيكون العقد الأخير في مشوار اللاعب مع ناديه، أما فيما يخص أحمد فتحي فقد تم استثناؤه حيث تم اتخاذ قرار غير رسمي بقطع علاقة النادي مع اللاعب عقب انتهاء مدة عقده والمقرر لها نهاية الموسم الحالي.

وأكمل المصدر أن قرار استبعاد الثنائي قد أثار غضب العديد من اللاعبين والذين علموا بالقرار من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق وطالبوا بتعديل نسبة المشاركة لتكون 10% فقط بدلا من النسبة المقررة حتى لا يتحملوا هم فقط الخسائر الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي بسبب فيرس كورونا.

وصعّد عبدالحفيظ طلب اللاعبين إلى مجلس الإدارة من أجل اتخاذ القرار النهائي قبل إبلاغ اللاعبين به مرة أخرى سواء بالإبقاء على قرار نسبة الـ 20% أو خفض تلك النسبة كما طالب بعض لاعبي الفريق.