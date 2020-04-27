مروان محسن يوافق على تجديد عقده مع النادي الأهلي

وافق مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة موسمين مقبلين.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي لـ"إرم نيوز"، أن لجنة التخطيط عرضت على اللاعب تعديل عقده الذي ينتهي الموسم المقبل، ويوقع لمدة موسمين مقبلين مقابل 15 مليون جنيه.

ووافق اللاعب على العرض الذي سيحصل بموجبه على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول و8 ملايين في الموسم الثاني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التجديد خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن قرار التجديد لمروان جاء بطلب من السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق، حيث يسعى المجلس الأحمر لتمديد كل عقود اللاعبين، تفاديًا لما حدث مع أحمد فتحي وعبدالله السعيد وترك الأمر لآخر لحظة.

من جهة أخرى، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى نظيره الاتفاق السعودي يستعجله بإرسال 100 ألف دولار قيمة القسط المتبقي من صفقة وليد أزارو، كي يقوم بدوره بإرسال نسبة فريق الدفاع الحسنى الجديدي المغربي.

وكان الأهلي أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، مقابل 200 ألف دولار، يحصل منها الفريق المغربي على 20%.

وينص عقد بيع أزارو من الدفاع الحسنى الجديدي إلى الأهلي على حصول الفريق المغربي على 20% حال بيعه أو إعارته لأي نادٍ.

وحصل الأهلي على مبلغ 100 ألف دولار عند توقيع العقد، ويسعى للحصول على باقي مستحقاته المالية؛ حتى يتسنى له إرسال مبلغ 40 ألف دولار لنادي الدفاع الحسنى.