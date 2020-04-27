نادي الهلال السعودي ينافس الأهلي المصري على لابا كودجو مهاجم العين

يبدو أن المهاجم التوغولي لابا كودجو، نجم نادي العين الإماراتي، سيكون مسرحاً لصراع الأندية العربية العملاقة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم لابا كودجو إلى العين في صيف 2019 من نادي نهضة بركان المغربي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً مع النادي المغربي.

وشارك لابا كودجو في 21 مباراة مع العين، وأحرز 19 هدفاً وصنع 5 أخرى، ما دفع بعض الأندية العربية الأخرى إلى محاولة ضمه في الموسم المقبل.

وينتهي عقد لابا كودجو مع العين في صيف 2022، ووصلت قيمته التسويقية حالياً إلى 2.5 مليون يورو.

وقال موقع sport365 الفرنسي: إن نادي الهلال السعودي يريد التعاقد مع لابا كودجو؛ لتعويض رحيل مهاجمه الفرنسي المخضرم بافاتيمبي غوميز في نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد غوميز، 34 عاماً، مع الهلال بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير تشير إلى رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، حيث يبدو الدوري التركي بمثابة الوجهة الأقرب للاعب.

وكان النادي الأهلي المصري قد أبدى رغبته أيضاً في ضم لابا كودجو نجم العين، حيث تضع إدارة حامل لقب بطولة الدوري الممتاز المصري اللاعب على رأس قائمة المهاجمين المرشحين لارتداء الفانلة الحمراء في الموسم المقبل، مع الرحيل المتوقع للمغربي الدولي وليد أزارو عن الفريق، بعد إعارته في يناير الماضي إلى نادي الاتفاق السعودي.