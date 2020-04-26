متى يتدرب محمد صلاح خلال صيام رمضان؟ (شاهد)

رصدت صحيفة "صن" البريطانية، الحالة البدنية المميزة للنجم المصري الدولي محمد صلاح، مهاجم وهداف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة التوقف الإجبارية عن النشاط الكروي؛ نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ونشر محمد صلاح صورة له خلال مران بدني في منزله الساعة الـ 3 فجرا، ووضح من الصورة أن نجم ليفربول يحافظ على لياقته البدنية بتدريبات الذراعين المعروفة باسم "العقلة"، وكتب صلاح معلقا على الصورة: "الحالة الآن".

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح يحرص على أداء تدريبات اللياقة البدنية في منزله، في وقت متأخر من الليل؛ في ظل التزامه بصيام شهر رمضان.

وكالعادة، داعب الكرواتي الدولي ديان لوفرين صديقه المقرب في ليفربول محمد صلاح بقوله: "هل تقوم بجلسة تصوير في المنزل ؟".

وقالت الصحيفة، إن صلاح واصل دوره الخيري، حيث تبرع بكميات كبيرة للغاية من اللحوم والمواد الغذائية لصالح أهل قريته في نجريج بمحافظة الغربي.