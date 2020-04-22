أولمبياكوس اليوناني يرغب في التعاقد مع أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك

كشفت تقارير إعلامية، رغبة نادي أولمبياكوس اليوناني، بالتعاقد مع المغربي الدولي، أشرف بن شرقي، نجم نادي الزمالك المصري.

وقال موقع "سبورتس تايم" اليوناني، نقلًا عن تقارير صحفية فرنسية، أبرزها موقع "فوت ميركاتو" إن أشرف بن شرقي على رادار العديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها أولمبياكوس، الذي أكد رغبته في ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

وأكد الموقع، أن عقد بن شرقي مع الزمالك المصري ينتهي في صيف 2022، كما أن أداء اللاعب وتألقه برفقة بطل السوبر الأفريقي والمصري في مطلع 2020، دفع مسؤولي بطل اليونان لطلب التعاقد معه في الموسم المقبل، خاصة أن الفريق اليوناني يحتاج إلى لاعب مميز مثل بن شرقي، يستطيع اللعب في مراكز هجومية عديدة، مثل الجناح وصانع الألعاب.

وشارك بن شرقي هذا الموسم في 21 مباراة مع الزمالك، وأحرز 9 أهداف وصنع 5 أخرى.

وانتقل بن شرقي إلى الزمالك في صيف 2019 من نادي الهلال السعودي، مقابل 600 ألف يورو، علمًا بأن قيمته التسويقية وصلت الآن، إلى 800 ألف يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

ولعب بن شرقي من قبل، لأندية المغرب الرياضي الفاسي، والوداد المغربيين، ولانس الفرنسي.