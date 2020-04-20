النادي الأهلي السعودي يعلق على حكم "فيفا" في قضية عبد الله السعيد.. وصفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز (فيديو)

علق النادي الأهلي السعودي على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برفض الشكوى المقدمة من إدارة الأهلي المصري ضد النادي وعبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق السابق.

وقال محمد الحارثي، المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة، في تصريحات تلفزيونية: "من البداية الأهلي السعودي ليس له علاقة بالأزمة، لأن عبد الله السعيد قام بفسخ تعاقده مع النادي ورحل بشكل مجاني ولم تقم الإدارة ببيعه إلى بيراميدز، لذا لم يكن للأهلي حق الحصول على 2 مليون دولار".

وأضاف الحارثي: "الأهلي المصري لن يستطيع الحصول على حكم ضدنا والقضية سيتم إغلاقها بعد قرار فيفا، إلا إذا تقدم الأهلي المصري باستئناف على القرار، ننتظر ماذا سيحدث في الفترة المقبلة، وأعتقد أن علاقتنا بالأمر انتهت بعد فسخ السعيد لتعاقده معنا".

وعن أزمة كورونا وتجميد النشاط في السعودية، قال: "الكرة العالمية تأثرت بالأزمة ومن ضمنها الكرة السعودية، قرر اتحاد الكرة تخفيض 50% من عقود اللاعبين المحترفين والجميع تفهم القرار ورحب به".

وكان عقد احتراف السعيد من الأهلي المصري إلى أهلي جدة، قد تضمن بندا يمنع السعيد من الانتقال لأي ناد مصري إلا بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بمليوني دولار، وبعد عودة اللاعب للبطولة المحلية عبر بوابة بيراميدز، تقدم الأهلي بشكوى للاتحاد الدولي "فيفا".

وكانت شكوى الأهلي لدى فيفا شهدت انتصار عبد الله السعيد، وأقرت لجنة الطوارئ بعدم دفع الغرامة المالية، قبل أن يتقدم النادي بشكوى جديدة لاتحاد الكرة المصري.

من جانب آخر، يسعى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لعقد صفقة تبادلية مع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للرغبة في ضم عمر جابر وأحمد أيمن منصور.

وقال الإعلامي سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يجري حاليا مفاوضات مع بيراميدز لإبرام صفقة تبادلية تنص على انتقال أحمد رفعت ومحمد عواد حارس مرمى الفريق لبيراميدز مقابل ضم عمر جابر أو أحمد أيمن منصور أو محمود حمدي للقلعة البيضاء، ويرغب الزمالك في إنهاء الأمور سريعا خلال الأيام المقبلة".

وعن مصير رمضان صبحي مع الأهلي، قال زاهر: "رمضان لن يستمر مع الأهلي الموسم المقبل، سيعود إلى إنجلترا لاستكمال مشواره الاحترافي، الأهلي لن يستطيع دفع قيمة صفقة التعاقد معه بشكل نهائي".