صلاح محسن لاعب الأهلي المصري: محمد صلاح أبلغني برغبة نادي ليفربول في ضمي وقلت له "خلصني" (فيديو)

أثار صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي المصري والمعار حاليا إلى سموحة، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكشف حديث سابق له مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بأن الأخير أخبره برغبة "الريدز" في ضمه.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "محمد صلاح تحدث معي في أحد معسكرات المنتخب، وأبلغني بأن عددا من مسؤولي ليفربول يتحدثون عني بشكل جيد جدا ويرغبون في التحدث مع مسؤولي الأهلي لضمي".

وأضاف: "صلاح أخبرني بأن ليفربول يرغبون في الحديث مع الأهلي من أجلي ولكنهم يخشون رفض إدارة الفريق الأحمر، أقسم بالله لا أكذب وهذا حدث بالفعل، وأيمن أشرف، لاعب الأهلي، كان متواجدا في الجلسة، لا أعرف هل كان المقصود هو الفريق الأول في ليفربول أم لا، ولكنني وقتها قلت له (خلصني)".

صلاح محسن: محمد صلاح كلمني وقالي ليفربول عايزك .. وقالي بس الأهلي ممكن ميوافقش#ملعب_ONTime #ONTime_Sports pic.twitter.com/LARckQD4qa — OnTime Sports (@ONsportEg) April 19, 2020

وتابع: "الأهلي احتراف لأي لاعب في مصر، ولكن الاحتراف عندما يكون في فريق مثل ليفربول يكون أفضل بالتأكيد".

وأردف: "بعد أن أبلغني صلاح بهذا الكلام ظللت أفكر وأصلي وأدعو الله أن يحقق لي ذلك لدرجة أنني لم أنم، وتحدثت مع صلاح في المعسكر الذي يليه، ولكن لا جديد حتى الآن".

وأشار: "الزمالك لم يفاوضني أثناء تواجدي في الأهلي وحتى أثناء أزمتي مع لاسارتي، مدرب الفريق الأحمر السابق".

وتابع: "تركيزي مع الأهلي وليس مع أي ناد آخر، وأطمح في الاحتراف الأوروبي، وخاصة الدوري الإنجليزي وهذا ليس حلما بعيد المنال، طالما أجتهد سأصل لأبعد شيء".

صلاح محسن صاحب الـ21 عاما انضم للأهلي قادما من إنبي في 2018، وشارك مع الفريق الأحمر في 32 مباراة سجل 8 أهداف وصنع هدفا، قبل أن يرحل معارا إلى سموحة في سوق الانتقالات الأخيرة، ودوليا شارك محسن في 3 مباريات مع منتخب مصر.