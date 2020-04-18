النادي الأهلي المصري يشكو عبدالله السعيد لاتحاد الكرة بعد رفض الفيفا

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب تقدمها بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم؛ للمطالبة بحق النادي لدى عبد الله السعيد، لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي.

وجاءت شكوى الأهلي لقيام اللاعب بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وانضمامه لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

وقال الأهلي في بيانه الرسمي: "تقدمت إدارة النادي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق الأهلي لدى اللاعب عبدالله السعيد، بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للانضمام لنادي مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب، عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين".

وأضاف: "جاءت شكوى الأهلي للاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تلقى رد الفيفا بأنه لم يعد منوطًا بحل النزاع الخاص بمستحقات النادي؛ لأن اللاعب حاليًا ضمن صفوف نادٍ مصري، وبالتالي بات الأمر شأنا داخليا والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع: "تضمن رد الفيفا الذي تلقاه النادي أيضًا أنه قام باستطلاع موقف أهلي جدة السعودي من الأزمة، والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري، لذا تقدمت إدارة النادي بالشكوى المشار إليها مجددًا لاتحاد الكرة للحفاظ على حقوق الأهلي، خاصة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة، وجاء رده سريعًا بأنه ليس المسؤول عن فض هذا النزاع؛ لأن هناك طرفا خارجيا وهو أهلي جدة السعودي، وبالتالي لجأ النادي إلى الفيفا، وتلقى الرد الذي سبقت الإشارة إليه".

وأشار البيان: "هذا وحرصت الإدارة على دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم بين النادي وأهلي جدة وعبدالله السعيد، الذي اشترط بأحد بنوده الرئيسية أنه لا يحق للاعب الانضمام لأي نادٍ مصري طوال فترة تعاقده مع أهلي جدة، وحال مخالفة ذلك يحصل النادي الأهلي على شرط جزائي قيمته 2 مليون دولار، كما تم تدعيم الشكوى بالمكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن، والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بتقديم شكواه للاتحاد المصري لكرة القدم بعد انضمام اللاعب لنادٍ مصري بالمخالفة لشروط بيعه للنادي السعودي".