تقرير: نادي الزمالك يفاوض لاعبا مغربيا جديدا

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك المصري دخل في مفاوضات لضم كريم بركاوي، هداف فريق حسنية أغادير، خلال الميركاتو المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، يوم الأحد، فإن إدارة الزمالك تنتظر بيع حميد أحداد، في ظل وجود رغبة من جانب مسؤولي الرجاء لضم اللاعب المعار إلى صفوف الفريق البيضاوي، خلال الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بركاوي ليس ضمن حسابات الزمالك فقط، حيث يسعى عملاقا المغرب، الرجاء والوداد، للتعاقد مع هداف أغادير.

صاحب الـ24 عامًا، يتواجد في الترتيب الثالث على صعيد هدافي مسابقة الدوري المغربي، برصيد 8 أهداف، بفارق هدف عن جوزيف كنادو، مهاجم الجيش الملكي، وهدفين عن رضى هجهوج، لاعب فريق أولمبيك خريبكة.

وعلى صعيد مستوى بطولة الكونفيدرالية، يحتل بركاوي صدارة الهدافين، برصيد تسعة أهداف.

ويضم الزمالك بين صفوفه حاليا لاعبين مغربيين هما أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بخلاف حميد أحداد المعار إلى الرجاء، كما قام بفسخ عقد خالد بوطيب.