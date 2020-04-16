كارتيرون يرد على أنباء تدريب الترجي التونسي ويضع إدارة نادي الزمالك تحت الضغط

كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك المصري حقيقة وجود اتصالات مع مسؤولي الترجي التونسي، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لشبكة "إرم نيوز: إنه لم يتحدث مع مسؤولي الترجي أو وكلاء عنهم على الإطلاق.

ونفى المدرب الفرنسي ما تردد عن توقيعه عقدا مع الترجي لتدريب الفريق التونسي في الموسم المقبل، وأضاف: "التقارير خرجت لأن الزمالك لم يفاتحني في مسألة تجديد التعاقد"، وهو الأمر الذي قد يضع إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تحت الضغط، للتعجيل بتجديد عقد المدرب الفرنسي.

وتابع: "عقدي ينتهي مع الزمالك في يونيو المقبل ولم يتواصل معي مجلس الإدارة بشأن تمديد أو تجديد التعاقد".

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن كارتيرون أبرز المرشحين لقيادة الترجي في الموسم المقبل؛ نظرا لما حققه مع الزمالك حتى الآن بجانب قدرته وبراعته التكتيكية التي أظهرها خلال مبارياته أمام بطل تونس، سواء مع الأهلي والزمالك أو الرجاء البيضاوي المغربي.

ونجح كارتيرون في خطف كأس السوبر من الترجي التونسي، كما نجح الزمالك في تجاوز الفريق التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك في ديسمبر الماضي، وقاده في 20 مباراة، حقق خلالها الأبيض الفوز 12 مرة، مقابل التعادل 6 مرات، في حين خسر مرتين.