"كاف" يعلن رسميا تأجيل مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا على تأجيل مباراتي النهائي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكان كاف قد أصدر قرارًا بتأجيل منافسات الدور نصف النهائي من أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بعدما كان مقررًا إقامة المواجهات خلال شهر مايو المقبل.

وأشار كاف في بيان رسمي، يوم السبت، إلى أنه يراقب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وضع فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القارة السمراء قبل إصدار القرار.

Following the decision to postpone the semi-finals of the CAF Interclubs competitions, CAF today announces that the finals has been put on hold until further notice — CAF (@CAF_Online) April 18, 2020

وقال الكاف، في بيانه الرسمي: "بعد قرار تأجيل نصف النهائي من منافسات الدوري نصف النهائي بين الأندية، بسبب الطبيعة المتطورة لفيروس كورونا، أعلن كاف اليوم أنه تم تأجيل نهائيي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الحالي حتى إشعار آخر".

وتم تحديد موعد المباراة النهائية الافتتاحية لمباراتين في الأصل على النحو التالي، كأس الاتحاد الأفريقي - 24 مايو 2020 - استاد الأمير مولاي عبدالله - الرباط، المغرب.

*دوري أبطال أفريقيا - 29 مايو 2020 - استاد اليابان - دوالا ، الكاميرون.

وسيتم إعلان الجدول الزمني الجديد في الوقت المناسب بعد التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة.

ويراقب كاف الوضع عن كثب ويعمل مع السلطات ذات الصلة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، على تأثير الفيروس على القارة، وسيعلن عن تطورات المسابقات في الوقت المناسب.