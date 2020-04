"كاف" يعلن رسميا تأجيل مباراتي نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا على تأجيل مباراتي النهائي في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكان كاف قد أصدر قرارًا بتأجيل منافسات الدور نصف النهائي من أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى، بعدما كان مقررًا إقامة المواجهات خلال شهر مايو المقبل.

وأشار كاف في بيان رسمي، يوم السبت، إلى أنه يراقب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وضع فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القارة السمراء قبل إصدار القرار.

Following the decision to postpone the semi-finals of the CAF Interclubs competitions, CAF today announces that the finals has been put on hold until further notice

