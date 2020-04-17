محامي حمدي النقاز يشكو مرتضى منصور في الفيفا

محامي حمدي النقاز يشكو مرتضى منصور...

مرتضى منصور قال إن هناك أوراقا مهمة تمت سرقتها بشأن ملف القضية في مقر الفيفا بسويسرا تسببت في ترجيح كفة اللاعب.

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أكد أنيس بن ميم محامي حمدي النقاز، ظهير أيمن منتخب تونس ولاعب نادي الزمالك الأسبق، أنه سيتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب التصريحات الأخيرة التي أطلقها.

وأوضح أنيس بن ميم، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" قائلا: "تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا وغرفة فض المنازعات".

وأضاف محامي اللاعب حمدي النقاز: "سيتم تقديم شكوى في الغرض إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا للنظر في كل هذه التصريحات والاتهامات".


وكان مرتضى منصور قد أطلق تصريحات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية اللاعب حمدي النقاز، قال فيها إن هناك أوراقا مهمة تمت سرقتها بشأن ملف القضية في مقر الفيفا بسويسرا تسببت في ترجيح كفة اللاعب.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات متلفزة عبر قناة "الزمالك": "لدي مستندات تؤكد أن حمدي النقاز مديون للزمالك، وهناك مفاجآت بشأن القضية قريبا، وأن الجميع سيسمع صوت (النقاز) وهو يعترف بحصوله على جميع مستحقاته وأنه مديون لنا".

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