موجز أخبار الأهلي والزمالك.. مرتضى يجدد سقف التعاقدات الجديدة.. وفايلر يرفض نجم بيراميدز

أثير جدل واسع حول ملف رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك المصري مع اقتراب عقده من النهاية بشكل رسمي خلال المرحلة القادمة وأنباء عن تلقيه عدة عروض مغرية للمغادرة.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز وآخر أخبار الكرة المصرية اليوم الخميس 16 أبريل 2020 على صعيد ناديي الأهلي والزمالك:

حقيقة رحيل كارتيرون للترجي التونسي

ترددت أنباء حول اقتراب كارتيرون من تدريب فريق الترجي التونسي في الموسم المقبل مع اقتراب عقده من الانتهاء في الموسم الجديد.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن مثل هذه الأمور غير صحيحة خاصة أن كارتيرون أبلغه برغبته في تجديد عقده موضحاً أن الزمالك سيجدد عقد مدربه الفرنسي في الوقت المناسب.

ونفى مصدر مقرب من كارتيرون لـ"إرم نيوز" اتفاق المدرب الفرنسي مع إدارة الترجي ولكنه أكد وجود عدة عروض لمدرب الزمالك للرحيل في الموسم المقبل.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يدفع مبالغ مالية كبيرة في ضم أي لاعب موضحاً عبر قناة ناديه أن أقصى سعر للاعب سيتم ضمه لن يتجاوز 5 ملايين جنيه.

فايلر يرفض نجم بيراميدز

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي فكرة التعاقد مع نبيل عماد دونجا نجم وسط فريق بيراميدز في الموسم الجديد لتعويض اعتزال حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي.

وطلب فايلر من إدارة الأهلي عودة أكرم توفيق لاعب الوسط المعار من الجونة خاصة أنه لاعب واعد ويملك قدرات بدنية رائعة مع إمكانية تطوره بخلاف أنه لفت أنظار مسؤولي الجهاز الفني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً.

ورحب لاعبو الأهلي بتخفيض رواتبهم في شهر أبريل الجاري بنسبة 20% خاصة في ظل اتفاق الإدارة معهم بخصوص التخفيض في المرحلة القادمة لتخفيض العقود تقديراً لظروف توقف النشاط الكروي.

الإسماعيلي يرحب بتقليص الأجانب

رحب النادي الإسماعيلي بفكرة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل وهي الفكرة التي تم طرحها في الموسم الجديد.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي في تصريحات صحفية إنه يتمنى إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم لأن المناخ لم يعد مناسباً لفكرة لعب كرة القدم من جديد وخاصة أن صحة البشر أهم من أي شيء آخر.

ورحب المنياوي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل إلى 4 لاعبين خاصة أن كثرة الأجانب تؤثر بالسلب على مستوى منتخب مصر.

الاتحاد يبحث عن بديل رفعت

بدأ مسؤولو نادي الاتحاد السكندري البحث مبكراً عن بديل أحمد رفعت جناح أيسر فريق الزمالك الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات لقناة ناديه أن رفعت لاعب مميز وقدم موسماً رائعاً وسيعود للفريق في الموسم المقبل للاستفادة من قدراته.

وطلب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد من إدارة ناديه البحث عن لاعب مميز في هذه الجبهة ورشح بعض الأسماء بالفعل على رأسها محمد شريف جناح أيسر الأهلي بجانب إمام عاشور جناح أيسر الزمالك.

في المقابل، أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي في تصريحات إذاعية بقاء كريم العراقي ظهير أيمن الفريق في الموسم المقبل وعدم رحيله إلى الأهلي أو الزمالك.

وقال العشري إن المصري لم يحصل على أي عروض رسمية بشأن رحيل العراقي كما أشار إلى أنه من الضروري للمصري في الموسم المقبل البحث عن حل أزمة القيد بعد إنهاء مسألة مستحقات الإيفواري شيخ موكورو.