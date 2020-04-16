مرتضى منصور يعلن سرقة مستندات مهمة في قضية حمدي النقاز ويضع سقفا ماليا لصفقات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن وضع سقف مالي لتعاقدات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على قطاع الناشئين بشكل كبير في تدعيم المراكز المهمة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "من الآن الزمالك لن يدفع أكثر من 5 ملايين جنيه في أي صفقة سيتم التعاقد معها، يجب وضع سقف لإنهاء أزمة الارتفاع الكبير في أسعار لاعبي الدوري المصري، من كان يدفع أموالا طائلة في الصفقة أنهى تواجده في الدوري المصري ورحل خارج البلاد".

وأضاف مرتضى: "خلال الفترة المقبلة سيتم بشكل كبير الاعتماد على قطاع الناشئين في الزمالك لتدعيم الفريق الأول في النادي، وسيتم تصعيد 3 أو 4 لاعبين من القطاع كل موسم، أرفض قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب في الدوري في الموسم المقبل لأنه (خراب بيوت) للأندية التي لديها عقود مع الأجانب تمتد لعدة مواسم".

وتابع: "سأثبت للجميع صحة موقف الزمالك في قضية حمدي النقاز من خلال عدة مستندات مهمة ستظهر غدا، وهناك مستندات مهمة تمت سرقتها من ملف القضية في مقر فيفا، النادي سدد جميع مستحقات اللاعب المالية حتى شهر أبريل الجاري، واللاعب مديون للنادي بمبلغ مليون جنيه، لدي تسجيل صوتي للاعب وهو يعترف بالحصول على مستحقاته كاملة".

من جانب آخر، استقرت إدارة الزمالك على عودة أحمد رفعت الجناح الهجوم للفريق والمعار لصفوف نادي الاتحاد السكندري، مع بداية الموسم المقبل، في ظل الحاجة لجهودة الفنية".

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: "مرتضى منصور قرر عودة أحمد رفعت لصفوف الزمالك، بداية من الموسم المقبل بناء على رغبة من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الذي طلب إنهاء إعارة اللاعب وعودته لصفوف الفريق".

وعبر اللاعب عن سعادته بقرار الزمالك بعودته لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل وأكد أنه سيجتهد في تطوير مستواه الفني ليثبت أحقيته في التواجد والحصول على فرصة للمشاركة أساسيا".

ومن جانب آخر، أكد حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق، أنه يفضل الانتقال لصفوف النادي الأهلي في حالة تلقيه عرضا رسميا، عن الاحتراف في أوروبا أو الخليج.

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية: "لو لدي عرض من الأهلي والخليج أو أوروبا سأختار عرض الأهلي، لعبت في الزمالك والنجم ومن الطبيعي أن أختار الانتقال لناد كبير في أفريقيا.. علي معلول لم يتحدث معي عن الانتقال للقلعة الحمراء نحن أصدقاء ونتحدث دائما ولكن في أمور خارج كرة القدم".

وأضاف: "كنت مرحبا بتجديد تعاقدي مع الزمالك، لكن عدم حصولي على مستحقاتي المالية والأزمات مع الإدارة دفعتني للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء دون رغبة مني، قدمت مباريات جيدة مع الزمالك أبرزها لقاء الهلال السعودي في السوبر المصري السعودي، ولم أقدم سوى 50% من مستواي في القلعة البيضاء، أرتبط بعلاقة جيدة مع جماهير الزمالك ولا دخل لهم بأزمتي الحالية مع الإدارة".

وعن السخرية منه بسبب مراوغة حسين الشحات لاعب الأهلي له، قال النقاز: "لم أغضب من الأمر لانها أمور تحدث في كرة القدم، وطولي هو سبب ظهور الترقصية بهذا الشكل".

