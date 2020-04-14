وكيل حمدي النقاز يعلن كسب اللاعب قضيته ضد نادي الزمالك المصري

أعلن أنس بن ميم، محامي اللاعب التونسي حمدي النقاز، نجم الزمالك المصري السابق، صدور قرار من لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لصالح النقاز ضد الزمالك.

وكتب بن ميم تغريدة بحسابه الرسمي بموقع تويتر، يوم الثلاثاء: "حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك، الحمد لله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم".

حمدي النقاز يكسب قضيته ضد نادي الزمالك. الحمد الله و ان ينصركم الله فلا غالب لكم . pic.twitter.com/ATMRSadcWL — أنيس بن ميم (@anis_b_mime) April 14, 2020

وتقدم الزمالك بشكوى ضد النقاز؛ بداعي هروبه عن الفريق وعدم تنفيذ عقده بعدما رحل بشكل مفاجئ عن الزمالك قبل شهر يناير الماضي دون موافقة إدارة النادي.

فيما قدم اللاعب طلبا لـ"فيفا" لفسخ عقده؛ لعدم تقاضيه راتبه لأكثر من شهرين، وطلب الحصول على بطاقة دولية مؤقتة وانتقل إلى فريق سدوفا الليتواني، في شهر يناير الماضي.

وكان سودوفا قد توج بلقب الدوري في ليتوانيا، في نوفمبر الماضي، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

ويبلغ النقاز من العمر 27 عاما، وسبق له اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي حتى انتقل إلى الزمالك في يناير 2018.

ولعب النقاز 22 مباراة دولية مع منتخب تونس، وشارك في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وخاض النقاز 62 مباراة مع فريق الزمالك، وحقق لقب كأس مصر مرتين والكونفدرالية الأفريقية.