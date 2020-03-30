موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يفتح ملف حمدي النقاز ونجم بيراميدز.. والأبيض يخطط لضم ناصر ماهر

بدأ مسؤولو ناديي الأهلي والزمالك التخطيط بكل قوة لحسم عدة صفقات متميزة في الموسم المقبل لترميم صفوف الفريقين الكبيرين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الكرة المصرية والأهلي والزمالك اليوم الإثنين 30 مارس 2020:

تصاعد أزمة تجديد فتحي مع الأهلي

تصاعدت أزمة تجديد عقد أحمد فتحي نجم النادي الأهلي بعد البيان الذي أصدرته لجنة التخطيط في القلعة الحمراء برئاسة محسن صالح عقب الجلسة التي عقدتها اليوم الإثنين مع اللاعب.

وأكدت لجنة التخطيط أنها عرضت التجديد للاعب بما يليق بتاريخه وخبراته لحسم ملف بقائه عقب نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي، لكن أحمد فتحي طلب مهلة 48 ساعة لحسم تجديد عقده مع الأهلي.

وترك بيان لجنة التخطيط ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي انقسمت بين انتقادات حادة لموقف فتحي، خاصة أن اللاعب كرر سيناريو أزمة تجديد عقده التي قام بها قبل عامين، وبين دفاع عن اللاعب وحقوقه المالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن الإدارة قدمت عرضا قيمته 22 مليون جنيه لمدة موسمين من أجل إقناع أحمد فتحي بتجديد عقده ولكنه طلب مهلة للتفكير موضحا أن اللاعب تحدث بشكل ودي مع أعضاء اللجنة حول امتلاكه عرضا ضخما من بيراميدز للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن فتحي اعترض على قيمة المبلغ خاصة أنه سيتحمل قيمة الضرائب في عقده، وهو ما يخفض عقده في النهاية إلى أقل من 17 مليون جنيه في الموسمين.

الأهلي يفتح ملف النقاز ونجم بيراميدز

فتح مسؤولو النادي الأهلي ملف التعاقد مع ظهير أيمن جديد في الموسم المقبل بعدما رشحت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح عدة لاعبين لتدعيم هذه الجبهة، وعلى رأسهم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، وكريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، وأطهر الطاهر ظهير أيمن الهلال ومنتخب السودان.

كما عاد اسم حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك، للطرح من جديد داخل النادي الأهلي، بعدما وضعته لجنة التخطيط كخيار محتمل لتدعيم الجبهة اليمنى في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب نظرا لتجربته السابقة في الدوري المصري.

وطرحت لجنة التخطيط اسم اللاعب محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر وفريق بيراميدز من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل بعدما لفت الأنظار في الفترة الحالية.

الزمالك يخطط لضم ناصر ماهر

فتح مسؤولو نادي الزمالك ملف التعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي المعار إلى سموحة حال تعاقد اللاعب نهائيا مع الفريق السكندري على أن يرحل بعدها إلى الزمالك.

ويسعى مسؤولو الزمالك للحصول على موافقة ناصر ماهر للانضمام للفريق الأبيض في الموسم المقبل حال رحيله نهائيا عن الأهلي خاصة أن الزمالك يسعى لتأمين مركز صانع الألعاب في المرحلة القادمة.

في المقابل، أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه لم يحسم تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للنادي الأبيض حتى الآن.

وقال إبراهيم عبر تصريحات إذاعية: ”بالتأكيد نرغب في تجديد كارتيرون، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق هذا الموسم.. لم يتم حسم ملف التجديد حتى الآن، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا“.

وأضاف: ”كارتيرون سيحسم مصير لاعبي الزمالك المعارين لأندية الدوري الممتاز لاختيار من سيعود للفريق في بداية الموسم الجديد، والمدرب الفرنسي لم يحدد حتى الآن الصفقات الصيفية وسيعرض عليه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة أسماء بعض اللاعبين في المراكز التي يرغب في تدعيم الفريق بها لاختيار أفضلهم“.

الإسماعيلي يحدد سعر باهر

حدد النادي الإسماعيلي سعر لاعبه باهر المحمدي قائد الفريق حال الموافق على رحيله في الموسم المقبل.

واشترط مسؤولو الإسماعيلي الحصول على مليوني يورو كحد أدنى للموافقة على رحيل باهر المحمدي خاصة أن الدراويش لديه الرغبة في تحقيق أكبر عائد مالي للنادي.