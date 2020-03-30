 رد أحمد فتحي على عرض النادي الأهلي المصري – إرم نيوز‬‎

رد أحمد فتحي على عرض النادي الأهلي المصري

رد أحمد فتحي على عرض النادي الأهلي المصري

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

طلب أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي المصري، مهلة لمدة 48 ساعة؛ من أجل الرد على العرض المقدم له من لجنة التخطيط، لتجديد تعاقده لمدة موسمين جديدين.

وذكر النادي الأهلي عبر بيان له: ”عقدت لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اجتماعا صباح اليوم، مع أحمد فتحي لاعب الفريق؛ لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري“.

وعرضت اللجنة التجديد للاعب بمقابل يليق بخبراته، وطلب اللاعب 48 ساعة للرد وحسم الأمر.

الجدير بالذكر أن أحمد فتحي قد تخلف عن موعدين سابقين مع لجنة التخطيط من أجل تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، ويملك ”جوكر الأهلي“ عرضا من أحد الأندية المصرية، إلا أن اللاعب يرغب في الحصول على أكبر عائد مادي من ناديه، خاصة وأن التجديد هذه المرة سيكون الأخير؛ بعدما بلغ من العمر 36 عاما.

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