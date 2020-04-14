وكيل حسام عاشور قائد الأهلي المصري يلوّح بورقة الزمالك مجددا (فيديو)

أكد سيد مرعي وكيل حسام عاشور قائد النادي الأهلي المصري، أن الأخير يملك عرضين إماراتيين في الوقت الراهن، مؤكدا ترحيبه بأي مفاوضات من جانب الزمالك، إذا ما رحب اللاعب بذلك.

وقال مرعي في تصريحات تلفزيونية: "نمتلك عرضين من الدوري الإماراتي من أجل ضم حسام عاشور بداية من الموسم القادم".

وبسؤاله عن إمكانية انتقال عاشور للزمالك، قال سيد مرعي: "إذا كانت تلك هي رغبة حسام عاشور في الانتقال إلى الزمالك فأنا لا أمانع بالقطع".

وكان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة مع عاشور عرض خلالها على اللاعب تحمل النادي تكاليف تنظيم مباراة اعتزال تليق بما قدمه خلال مشواره مع القلعة الحمراء بخلاف تأهيله إداريا وظهوره إعلاميا عبر شاشة الأهلي بشكل منتظم ومازال اللاعب بصدد التفكير في عرض ناديه.

وقال حسام عاشور في وقت سابق عن إمكانية انتقاله لنادي الزمالك: "لا أريد الحديث حول هذا الأمر وأمتلك عروضا عديدة من أندية كثيرة، وأتمنى أن يلهمني الله القرار الصواب إذ إنني لم أفكر في أي شيء حتى الآن سواء بإكمال مسيرتي أو الاعتزال بنهاية الموسم لأنني بحاجة إلى مزيد من الوقت من أجل حسم قراري سواء بقبول عرض النادي الأهلي أو عروض الفرق الآخرى، إذ إنني أمتلك عدة عروض من داخل مصـر وخارجها، وعندما أصل إلى قرار سأعلنه بشكل رسمى للجميع".

وأردف: "جلست مع محمود الخطيب وتم إبلاغي بنفس الأمور التي حدثت خلال اجتماعي مع لجنة التخطيط ولم نتحدث مرة أخرى، أنا هادئ تماما فى اي قرار إذ إنني بسن الـ 34 ولم أجر أي عمليات جراحية طوال مسيرتي الكروية وقادر على اللعب لمدة أطول، كنت أساسيا في الموسم الماضي، فكيف أعتزل الآن؟!".

وتحدث مرعي عن كواليس صفقة توقيع عبد الله السعيد نجم الأهلي للزمالك قائلا: "كنت أتحدث مع رئيس القلعة البيضاء وطلبت مستحقاتي وعرض علي ضم السعيد وكان عقده على وشك النهاية مع الأهلي".

وأضاف: "عقدت جلسة سرية مع السعيد في مدينتي وعرضت عليه الفكرة وطلب 50 مليون جنيه في موسمين ولكن رئيس الزمالك حدد المبلغ المطلوب بـ40 مليون جنيه ووافق السعيد".

وتابع: "تحدث مرتضى منصور مع السعيد وتم جمع الفلوس لتسليمها للسعيد في 7 حقائب وتحركت السيارات التي تحملها وحضر جلسة التوقيع أحمد وأمير مرتضى وإسماعيل يوسف".

وكشف وكيل اللاعبين عن دور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في إفساد توقيع السعيد للزمالك قائلا: "السعيد سافر مرتين لإنجلترا سرا في تلك الفترة، وفوجئت قبل الذهاب بالأموال للاعب بأن السعيد يبعث لي رسالة من صلاح يؤكد وجود عرض من فريق كريستال بالاس الإنجليزي لضمه".

وأشار إلى أن السعيد يحب النادي الأهلي وكان يشعر بالارتباك أثناء مفاوضات الزمالك موضحا أنه شعر بالقلق من طريقة تعامل الأهلي مع اللاعبين كبار السن وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل".

وتابع: "اتفقت مع السعيد على بند في العقد مع الزمالك بسداد مبلغ 100 مليون جنيه حال تلقيه عرضا إنجليزيا في الفترة القادمة ثم حدث بعد ذلك أن تدخل تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي".

وأكد أن الزمالك لو قام بتوثيق عقده مع السعيد خلال شهر فبراير 2018 لانضم اللاعب للزمالك خاصة أنه وقع للفريق الأبيض ومرتضى منصور لم يوثق العقد خوفا من تهديدات تلقاها اللاعب من جماهير الأهلي.

وأوضح أنه قدم عرضا لضم أحمد فتحي نجم الأهلي مقابل 30 مليون جنيه وكاد ينتهي الأمر لولا تدخل تركي آل الشيخ بعد أن زار فتحي أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وعقد جلسة مع آل الشيخ وجدد للأهلي.

وتابع مرعي: "أعمل على تدعيم الزمالك حاليا ببعض الصفقات ومرتضى منصور رئيس الزمالك يستشير كبار النادي ورموزه قبل التعاقد مع اللاعبين الجدد كما أنه يعطي فرصا للعديد من الأسماء التدريبية".

وقال مرعي: "عرضت على حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي عام 2013 إمكانية قيادة فريق أهلي طرابلس الليبي وكان الراتب السنوي مليون دولار وكان راتبه في الأهلي لا يتعدى 60 ألف جنيه".