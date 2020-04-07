حسام عاشور قائد الأهلي المصري يتهرب من سؤال التوقيع للزمالك ويرفض الاعتزال (فيديو)

تهرب حسام عاشور قائد ولاعب وسط النادي الأهلي المصري، من سؤال حول إمكانية رحيله للمنافس التقليدي الزمالك في الموسم المقبل.

وقال عاشور في أول ظهور تلفزيوني له بعد قرار الأهلي بعدم تجديد عقده: ”أملك عروضاً داخل وخارج مصر بالجملة ولكنني لم أحسم قراري بعد“.

وينتهي عقد حسام عاشور بنهاية الموسم الحالي ولكن الأهلي فضل عدم تجديد عقده بناء على رؤية المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وعن مفاوضات الزمالك، رد عاشور ضاحكاً: ”أملك عروضاً بالجملة وسأدرس الموقف جيداً وأتخذ قراري النهائي بكل هدوء في المرحلة القادمة“.

وأشار إلى أنه سيخرج في الوقت المناسب للحديث عن كل التفاصيل الخاصة بملف تجديد عقده موضحاً أن مسؤولي الأهلي لم يتحدثوا معه منذ جلسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الذي أكد عرض لجنة التخطيط بالاعتزال وإقامة مباراة اعتزال تليق به بجانب توفير فترة معايشة له في أوروبا إدارياً أو فنياً.

وأكد عاشور أنه لم يحسم قراره بعد ولكنه ألمح لرفض فكرة الاعتزال، مشيراً إلى أنه كان لاعباً أساسياً حتى بداية الموسم الحالي كما أنه لم يجر أي عمليات جراحية ومازال قادراً على العطاء لموسمين أو 3 مواسم قادمة.

وأوضح أنه لم يزايد على الأهلي يوماً ولم يطلب زيادة راتبه السنوي والجميع يعلم ذلك في القلعة الحمراء.