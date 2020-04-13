موجز أخبار الأهلي والزمالك: صدام جديد بين القلعة الحمراء وبيراميدز.. والأبيض يعرض كاسونغو على الإسماعيلي

شهدت الأوساط الكروية المصرية صداما جديدا بين ناديي الأهلي وبيراميدز بعد صفقة انتقال أحمد فتحي نجم الفريق الأحمر إلى بيراميدز بداية من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر بعدما رفض فتحي تجديد عقده مع الأهلي.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز وآخر أخبار الكرة المصرية وناديي الأهلي والزمالك اليوم الاثنين:

صدام جديد بين الأهلي وبيراميدز

تلوح في الأفق بوادر صدام جديد بين ناديي الأهلي وبيراميدز بسبب رغبة الناديين في التعاقد مع مدافع سوبر في الموسم المقبل.

وتحرك الناديان لضم أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر في الموسم المقبل وخاصة أن بيراميدز رصد مبلغا ضخما للفوز بخدمات مدافع الأهلي الأسبق الذي تلقى أيضا اتصالات من جانب إدارة القلعة الحمراء للانضمام للفريق مجددا في الموسم المقبل.

ومع صعوبة ضم حجازي، بدأ الناديان التفاوض مع أسامة جلال مدافع إنبي والمنتخب الأولمبي من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل خاصة بعد تألق اللاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ورغبة بيراميدز في تدعيم الخط الخلفي بجانب محاولات الأهلي لضم اللاعب.

وبدأ الصراع بين الناديين بعدما عرض بيراميدز مبلغا ضخما لإقناع فتحي بالتوقيع ورفض عرض الأهلي لتجديد عقده.

الأهلي يبدأ محاولات تخفيض الرواتب

بدأ مسؤولو النادي الأهلي محاولات تخفيض رواتب لاعبيه خلال الشهور الحالية التي توقف خلالها النشاط الكروي.

ويسعى مسؤولو الأهلي لإقناع اللاعبين بالتنازل عن نصف رواتبهم خلال شهور مارس وأبريل ومايو لحين الاستقرار على عودة النشاط الكروي من جديد بالنسبة لمصر مع إعلان اتحاد الكرة صعوبة عودة بطولة الدوري في التوقيت الحالي بجانب تأكيدات الاتحاد الأفريقي بأن دوري أبطال أفريقيا قد يتم استكماله في شهر يونيو المقبل.

وأعلن حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي اقترابه من العودة مجدداً للتدريبات الجماعية خلال المرحلة القادمة بعد تعرضه لإصابة بقطع في غضروف الركبة وخضوعه لعملية جراحية في ألمانيا مؤكدا عبر تصريحات لموقع ناديه أنه قطع شوطا كبيرا في البرنامج التأهيلي.

الزمالك يعرض كاسونغو على الإسماعيلي

عرض مسؤولو نادي الزمالك اللاعب الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم الفريق على النادي الإسماعيلي الذي أبدى ترحيبه بضم اللاعب.

ويسعى مسؤولو الزمالك لكسب ود إدارة الإسماعيلي أملا في الفوز بخدمات أحد الثنائي باهر المحمدي قائد الفريق أو عبدالرحمن مجدي الجناح الأيمن الصاعد والذي يرغب الزمالك في ضمه أيضا.

ووافق مسؤولو الزمالك على زيادة الراتب السنوي لمدافع الفريق محمود علاء بما يتناسب مع عطائه مع الفريق الأبيض خاصة أن اللاعب رفض عروضا للرحيل في بداية الموسم.

في الوقت الذي فتح محمد إبراهيم نجم مصر المقاصة الباب أمام عودته مستقبلا للزمالك في المرحلة القادمة مؤكدا أن علاقته قوية بجماهير القلعة البيضاء.

المصري يقود حملة إلغاء الدوري

بدأ مسؤولو النادي المصري البورسعيدي حملة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال اتصالات ودية بين مسؤولي أندية البطولة.

وقال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري لشبكة "إرم نيوز" إن هناك موافقة مبدئية من 14 فريقا بالدوري على إلغاء البطولة المحلية هذا الموسم خاصة أن الوقت أصبح ضيقا لاستئناف البطولة واستكمال دور كامل يشمل 17 جولة.

وأكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت في حوار تلفزيوني إن مسألة استكمال الدوري مرهونة بتحسن الوضع الصحي والحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أنه لا مجال لخوض المباريات في ظل إصابات كورونا.