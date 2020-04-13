صراع جديد بين النادي الأهلي المصري وبيراميدز.. تعرّف عليه

دخل النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، في منافسة قوية مع بيراميدز، من أجل ضم أحمد حجازي مدافع نادي ويست برومتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم المقبل، من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "الأهلي دخل في صراع مع بيراميدز لضم أحمد حجازي، حيث فتح الأهلي مفاوضات مع اللاعب لتدعيم خط الدفاع".

كما فتح بيراميدز مفاوضات مع اللاعب، ودخل الناديان في منافسة لضم أسامة جلال، مدافع إنبي، لكن مفاوضات الأهلي توقفت حاليًا.

وأَضاف: "فايلر حسم ملف المعارين من لاعبي الأهلي، حيث طلب عودة أكرم توفيق المعار لصفوف نادي الجونة، ومحمد عبدالمنعم المعار لصفوف نادي سموحة، فيما سيستمر باقي المعارين في أنديتهم حتى نهاية الإعارة، ولكن وليد أزارو وصلاح محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان تحت المنظار حتى الآن، ولم يتم حسم مصيرهم بشكل نهائي".

وتابع شوبير: "حتى الآن لم يتم حسن مصير رمضان صبحي بشكل نهائي، حيث فرص استمرار اللاعب في صفوف الأهلي تتساوى مع فرص رحيله في نهاية الإعارة بنهاية الموسم الحالي، وما سيحسم الأمور هو قدرة الأهلي على توفير أموال للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، وكذلك رغبة اللاعب في الاستمرار بالقلعة الحمراء".