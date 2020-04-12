الأهلي والزمالك أبرز الرافضين.. تخفيض الأجانب نعمة أم نقمة للأندية المصرية؟

أُثير جدل واسع في الساعات القليلة الماضية، حول قرار منتظر بتخفيض عدد اللاعبين الأجانب في بطولة الدوري المصري خلال الموسم المقبل.

وسمح اتحاد الكرة للأندية المصرية مطلع هذا الموسم، بقيد لاعب أجنبي خامس، من خلال قيد لاعب من دول شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين ومعاملتهم كلاعبين مصريين، ولكن اتحاد الكرة أعلن أن هذا القرار خاص بالموسم الحالي، وسيتم إيقافه بداية من الموسم الجديد.

وأًصبح السؤال، هل تخفيض عدد الأجانب من 5 إلى 4 لاعبين، لصالح أم ضد الدوري المصري؟ وهو ما تطرحه شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي:

ثورة الأهلي والزمالك

منذ أن تم طرح هذه الفكرة وتسريب الأنباء، رفض قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، تخفيض عدد اللاعبين الأجانب مجددًا.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن المصلحة المالية والفنية للأندية المصرية تفرض استمرار العدد الحالي للأجانب، بجانب الاستقرار في اللوائح وتطبيقها لأكثر من عام، فلا يعقل أن يتم تغيير لوائح القيد كل موسم.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي في تصريحات صحفية رفضه التام لفكرة تخفيض عدد اللاعبين الأجانب، مؤكدا أن اتحاد الكرة بهذا القرار يضر مصالح الأندية.

ويضم الأهلي بين صفوفه 5 لاعبين أجانب، هم: الأنغولي جيرالدو، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، والسنغالي أليو بادجي، والمالي أليو ديانغ، بجانب إعارة المغربي وليد أزارو.

ويضم الزمالك بين صفوفه، التونسي فرجاني ساسي، والكونغولي كابونغو كاسونغو، والثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بخلاف مشكلة التونسي حمدي النقاز، الذي فسخ عقده من جانب واحد، بجانب إعارة المغربي حميد أحداد، والإيفواري رزاق سيسيه، والنيجيري معروف يوسف.

دعم المنتخبات

ويصب القرار في مصلحة المنتخبات المصرية بحسب شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في تصريحات تليفزيونية.

وأكد غريب لإرم نيوز، أن هذا القرار سيمنح الفرصة للعديد من اللاعبين خاصة في السن الأولمبي، للمشاركة مع الأندية خلال المرحلة القادمة، والحصول على فرصة المشاركة.

ويعاني منتخب مصر من أزمة هجومية واضحة، بسبب اعتماد الأندية على نجوم أجانب في الخط الأمامي، وهو ما جعل أحمد حسن مدير منتخب مصر السابق، يؤكد عبر تصريحات تليفزيونية، دعمه الكامل لهذا القرار، لأنه سيحل مشاكل فنية للمنتخبات.

رؤية اقتصادية

ويرى البعض، أن الأمر يمثل خسائر اقتصادية للأندية التي ستكون مضطرة للاستغناء عن بعض اللاعبين دون مقابل، بينما يرى البعض، أن تأثر اقتصاديات الأندية بعد فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، يدفع الأندية لتقليص عدد الأجانب في المرحلة القادمة.

وأكد عصام عبدالمنعم، رئيس اتحاد الكرة الأسبق لـ "إرم نيوز" أن القرار يعد مفيدًا اقتصاديًا للأندية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار رواتب اللاعبين المصريين والأجانب في الفترة الحالية، وهو ما يجعل الأندية في معاناة مالية واضحة.

وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية قد تضر الأندية حاليًا، بالاضطرار لبيع لاعب أجنبي، ولكن مستقبلا سيفيد الأندية، بجانب أنه سيرفع جودة اللاعبين الأجانب، خاصة أن مستويات بعض اللاعبين تكون أقل من المستوى المطلوب.

تباين فني

وعلى الصعيد الفني، يرى خالد جاد الله، نجم الأهلي الأسبق لـ "إرم نيوز"، أن الأندية المصرية لا تستفيد من كامل تواجد اللاعبين الأجانب الخمسة، بسبب سوء الاختيارات وعدم تقييم مستواهم بشكل مميز، خاصة أن هناك لاعبين أقل من المستوى المتوقع.

وأضاف: "هناك حالة عدم ثبات في مستوى اللاعبين الأجانب، وارتفاع في رواتبهم المالية لا يتناسب مع قدراتهم؛ فالتونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، يحصل على مليون يورو سنويا تقريبًا، وهو معدل مالي عالٍ جدًا بالنسبة لقدرات الأندية المالية، ويقارب أندية خليجية، وهو ما يجعل الأندية تفقد فكرة الاستثمار".

وأكد عادل عبدالرحمن مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ "إرم نيوز"، أن زيادة عدد المحترفين له جوانب إيجابية مهمة، وعلى رأسها رفع مستوى اللاعب المصري، وزيادة التنافسية مع اللاعبين الأجانب.

وأضاف: "التجربة السعودية خير دليل بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 عناصر، وهو ما ساهم في رفع مستوى اللاعبين المحليين".

ونشرت قناة الرياضية المغربية تغريدة، قالت خلالها، إن اتحاد الكرة المصري وافق على اعتبار لاعبي اتحاد شمال أفريقيا لاعبين محليين من الموسم المقبل، وهو ما يتعارض مع فكرة تقليص عدد الأجانب.