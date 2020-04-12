مرتضى منصور: الخطيب أفسد صفقة انتقال أحمد فتحي للزمالك.. واتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء الدوري المصري (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أسباب إعلان نادي بيراميدز التعاقد مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للأهلي، بشكل مبكر، رغم الأنباء التي ترددت عن تراجع النادي عن ضم اللاعب بسبب رفض الجهاز الفني التعاقد معه لتقدمه في السن.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "بعد رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي حاول محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بكل الطرق إفساد انتقال فتحي لصفوف بيراميدز، ولكن عندما تحدثت عن إمكانية ضم اللاعب لصفوف الزمالك في حالة موافقة الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق، على الصفقة، قام رئيس الأهلي بالتواصل مع مسؤولي بيراميدز وطلب منهم سرعة إعلان التعاقد مع اللاعب".

وأضاف مرتضى: "على جماهير الأهلي أن تعلم المخطط الذي حدث من إدارة الخطيب تجاه فتحي. أبارك للاعب الانتقال لصفوف نادي بيراميدز فهو إضافة لأي فريق".

على جانب آخر، كشف نادي بيراميدز موقفه من الأنباء التي ترددت عن وجود عرض من الأهلي للتعاقد مع رجب بكار، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل بحث الإدارة الحمراء عن بديل لأحمد فتحي.

وقال عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم رجب بكار. اللاعب قام بتجديد تعاقده مع النادي لمدة 4 مواسم مقبلة، وهو يشعر بالسعادة والاستقرار داخل الفريق، ولا توجد لدينا أزمة مع الأهلي في الوقت الحالي وتربطني علاقة صداقة مع أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء".

وأضاف بسيوني: "نرحب بضم شريف إكرامي لصفوف الفريق في حالة رغبة اللاعب في ذلك، أي نادٍ يتمنى ضم حارس كبير بقيمة إكرامي فهو عامل جاذب لأي فريق".

وتابع: "أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق الحالي لم يتلقَ أي عروض في الفترة الأخيرة، لن تفرط إدارة النادي به بسهولة فهو الحارس الأول في مصر حاليا، أما عمر جابر فلا يوجد أي تفكير في رحيله ولم يتلقَ عروضا من الزمالك، ولم نتعاقد مع أحمد فتحي لكي نفرط بجابر".

وبسؤاله عن تدخل عبدالله السعيد في صفقة أحمد فتحي، قال: "لم يحدث أي تدخل من قبل السعيد في صفقة فتحي، نحن نادٍ يعمل بنظام مؤسسي، ولا نحتاج لمساعدة لاعب في ضم لاعب آخر".

اتحاد الكرة ومصير الدوري

إلى ذلك، حسم اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موقفه من قضية إلغاء بطولة الدوري العام لموسم 2019/2020، في ظل تجميد النشاط الرياضي، بسبب انتشار مرض كورونا المستجد في البلاد في الفترة الحالية.

وقال جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: "لا يوجد تفكير في إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، لأن كرة القدم أصبحت صناعة وهناك خسائر مالية كبيرة في حالة الإلغاء، العالم كله يبحث عن طريقة لاستكمال الموسم، نحتاج إلى ثلاثة أشهر لإنهاء البطولة بشكل كامل وشهرين للدرجات الأخرى".

وأضاف: "حال النجاح في السيطرة على كورونا وعودة الحياة الطبيعية للبلاد، سنمنح الأندية فرصة من ثلاثة إلي أربعة أسابيع لإقامة فترة إعداد، وبعدها نستكمل المسابقة، لأنه من غير الطبيعي أن تنطلق البطولة مرة أخرى دون تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا".

وعن عدد الأجانب في بطولة الدوري، قال جمال: "اتحاد الكرة يرغب في تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل، فليس من المقبول وجود 5 لاعبين أجانب في قائمة أندية الدوري ومشاركتهم بشكل أساسي، نشعر بالحزن لعدم وجود مهاجم يستطيع قيادة منتخب مصر بعد أن كان هذا المركز مكتظا بالنجوم ويشعر الجهاز الفني بالإرهاق لاختيار الأفضل".

وأوضح: "لو أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي لكان سيحدث تعديل في شهر يونيو المقبل، ولكن في ظل الظروف الاستثنائية الحالية سنقوم بدراسة الموقف وعرضه على مجلس الإدارة القادم للاتحاد".