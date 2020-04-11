مرتضى منصور يعلن تجديد محمود علاء للزمالك ويجدد الحديث عن مصير الدوري المصري

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عن تجديد محمود علاء تعاقده، حاسما بذلك أزمة عدم تجديد عقد محمود علاء، في ظل الأنباء التي تتردد عن عدم تجديد عقد اللاعب حتى الآن رغم إعلان الإدارة أكثر من مرة عن الحصول على توقيع اللاعب على العقود الجديدة.

وقال مرتضى في تصريحات متلفزة عبر قناة الزمالك: ”الزمالك حصل على توقيع محمود علاء، اللاعب جدد تعاقده مع النادي على بياض قبل إعلان حظر التجول بسبب فيروس كورونا، وعلى شوبير أن يغلق هذا الملف ولا يتحدث فيه مرة أخرى لأنه حولها لقضية دون أي داع، الموضوع زاد عن الحد، وإذا ثبت أنه لم يوقع فسأعتزل المحاماة نهائيا“.

وجدد مرتضى منصور حديثه عن مصير الدوري قائلا: ”اتحاد الكرة أمامه مهلة لمدة 3 أيام لإعلان مصير البطولة، وفي حالة عدم حدوث ذلك سنعتبر البطولة لاغية هذا الموسم، لم يتحمل الاتحاد الزمالك عند حدوث ظرف قهري في لقاء الأهلي، والآن الزمالك لن يتحمل مجلس عمرو الجنايني“.

وبسؤاله عن حازم إمام الكبير قال مرتضى: ”أتمنى أن ينضم حازم وأحمد حسام ميدو للفريق التحليلي لقناة الزمالك فهما من أبناء النادي، حازم حظه سيئ معي لأنه اعتزل قبل أن أتولى رئاسة النادي، وكان في الفريق المنافس بقائمة ممدوح عباس في انتخابات الزمالك، الكل يعلم أنه مهذب للغاية وخجول وموهبته الكبيرة افتقدتها الملاعب“.

يُذكر أن الإعلامي أحمد شوبير كان قد أعلن عن وجود أزمة بين الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق بسبب رفضه التوقيع على عقود التجديد للنادي حتى الآن.