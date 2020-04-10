تقرير.. تأجيل مباريات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى

ذكرت شبكة beIN SPORTS التلفزيونية، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قرر تأجيل مباريات قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك المصري مع الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي المصري مع الوداد البيضاوي المغربي في قبل نهائي دوري الأبطال الشهر المقبل، بينما ستقام المباراة النهائية في 29 مايو / أيار على استاد يابوما في دوالا بالكاميرون.

وفي كأس الكونفدرالية يلتقي بيراميدز المصري مع هورويا الغيني، بينما في المباراة الأخرى يلتقي حسنية أغادير المغربي مع منافسه المحلي نهضة بركان وصيف بطل الموسم الماضي.

ولم يكشف الكاف عن المواعيد الجديدة للمباريات التي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وقال الكاف في بيان نشرته الشبكة التلفزيونية العالمية: ”بعد التواصل مع منظمة الصحة العالمية يبدو أن الوضع في قارة أفريقيا غير مستقر للغاية، رغم أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد-19 أقل نسبيا“.

ودعا الكاف جميع سكان قارة أفريقيا إلى الالتزام بدقة بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وكذلك تعليمات السلطات المحلية؛ لتفادي تفشي الفيروس في القارة.