لاعب أول أغسطس الأنغولي يشعل الخلاف بين كارتيرون ومجلس نادي الزمالك المصري

نشبت حالة من الخلاف بين مسؤولي نادي الزمالك المصري وباتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب إحدى الصفقات الجديدة.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك لـ "إرم نيوز" أن إدارة النادي عرضت على المدرب الفرنسي التعاقد مع أري بابل جناح نادي أول أغسطس الذي نال إعجاب مسئولي النادي خلال مشاركته مع ناديه أمام نادي الزمالك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواصلت الإدارة مع وكيل اللاعب الذي أبدى ترحيبا كبيرا بعرض نادي الزمالك وأكد للإدارة أن صفقة انتقال اللاعب لن تتكلف أكثر من نصف مليون جنيه لناديه الأنجولي بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وعقب عرض اللاعب على المدير الفني اعترض الأخير على ضم بابل وأكد أن طريقة لعبه تتشابه إلى حد كبير مع الموجودين الآن وعلى رأٍسهم محمد أوناجم.

في الوقت نفسه تمسك كارتيرون بضم وليد الكارتي لاعب نادي الوداد المغربي الذي ينال ثقة كبيرة من المدير الفني لنادي الزمالك عندما كان يتولى المسئولية لنادي الرجاء وشاهده في أكثر من مباراة.

وعلل المدرب الفرنسي موقفه بنجاح تجربة اللاعب المغربي مثلما حدث مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

ومن ناحية أخرى، تستعد إدارة نادي الزمالك لتقديم عرض للمدير الفني من أجل تجديد تعاقده مع الفريق مع زيادة طفيفة في الراتب الشهري بسبب ما تعانيه أندية العالم من أزمة مالية طاحنة بسبب ما خلفته جائحة كورونا.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن باتريس كارتيرون متمسك بالبقاء مع نادي الزمالك بسبب عدم جدية العروض الخليجية المقدمة له حتى الآن بسبب عدم استقرار الأندية على شكل الموسم الجديد.