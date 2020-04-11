أندية تطالب بإلغاء الدوري المصري بعد تمديد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا

طالبت أندية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بإلغاء الموسم مع امتداد توقف المسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتجددت مطالب الأندية بالإلغاء بعدما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع الماضي تمديد تعليق المباريات حتى نهاية أبريل نيسان على الأقل عقب قرار الحكومة تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل نيسان.

وكان الإسماعيلي والمصري البورسعيدي من بين الأندية المطالبة بإلغاء المسابقة ودراسة شكل جديد للمسابقة في الموسم الجديد بعد ترقي ثلاثة فرق من الدرجة الثانية.

وقال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، لـ“رويترز“: ”تأجيل الموسم حتى نهاية أبريل يعني توقف المسابقة لأكثر من 50 يوما وهو يعنى أن استئنافها يحتاج إلى فترة إعداد لا تقل عن شهرين“.

وأضاف: ”الإلغاء هو الحل الأفضل للدوري على أن يتم إلغاء الهبوط في الموسم الحالي وصعود ثلاثة فرق من الدرجة الثانية“.

وقال محمد الخولي نائب رئيس المصري، إن ناديه يبحث كافة السيناريوهات التي ”تناسب وضعنا المالي والفني“.

وأبلغ رويترز: ”كلما تأخرت عودة الدوري تصبح الأمور صعبة من كل جانب، فالخسائر المالية تزداد يوما بعد يوم ويشكو منها الكبير والصغير، كما أن كل لاعبي الفرق في راحة سلبية ومن المستحيل عودتهم إلى غمار المنافسات قبل فترة إعداد ليست قصيرة“.

وأضاف: ”سنلتزم بأي قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم سواء بعودة الدوري أو أي قرار آخر ولكننا سنقول رأينا بوضوح إذا ما استطلع الاتحاد رأينا وسننضم للأندية التي تطالب بإلغاء الدوري“.

لكن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، أبدى تحفظه على فكرة إلغاء المسابقة رغم حالة الشك التي تحيط بإمكانية استئناف الموسم.

وقال: ”في حالة استئناف المسابقة يجب إقامة فترة إعداد جديدة للاعبين تستغرق من ستة إلى سبعة أسابيع“.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك قد طالب الأسبوع الماضي الاتحاد المصري بحسم موقف الدوري، وأبلغ قناة النادي التلفزيونية: ”سأعتبر الدوري المصري ملغى إذا لم تصدر اللجنة الخماسية (التي تدير الاتحاد المصري) قرارا حاسما بشأن المسابقة… سواء استئنافها أو إلغاؤها“.

لكن الأهلي متصدر ترتيب المسابقة أبدى رفضه إلغاء الموسم، ويتصدر الأهلي حامل اللقب الترتيب بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقال مسؤول في الأهلي رفض ذكر اسمه: ”هناك متسع من الوقت قبل أن تتضح الصورة كاملة في هذه الأزمة.

”لا يوجد داع للاستعجال خاصة أن إلغاء المسابقة سيتسبب في خسائر كبيرة لكل أندية الدوري“.

وأصاب الفيروس 1794 شخصا في مصر وأودى بحياة 135 حتى أمس الجمعة.