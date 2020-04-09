تطورات صفقة انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز.. وموقف النادي الأهلي المصري (فيديو)

أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن هناك أنباء ترددت بقوة حول رفض نادي بيراميدز التعاقد مع اللاعب أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، موضحا أن المدير الفني لبيراميدز طلب التعاقد مع ظهير أيمن أصغر سنا من أحمد فتحي.

وأكد أحمد شوبير، خلال حلقته الجديدة من برنامج ”ملعب أون“ عبر قناة أون تايم سبورت، أن هناك عدة سيناريوهات محتملة أمام أحمد فتحي حاليا، مشيرا إلى أنه مع افتراضية تأكد الأنباء المترددة بشأن رفض بيراميدز للاعب الأهلي، فليس عليه إلا إما الانضمام للزمالك وهذا مستبعد لأن الزمالك لا يمتلك سيولة كافية لدفع 25 مليون جنيه مقابل ضم أحمد فتحي.

وأردف الإعلامي المصري أحمد شوبير قائلا إن السيناريو الثاني والأقرب لأحمد فتحي هو فتح باب التفاوض مجددا مع النادي الأهلي للتوقيع، مشيرا إلى أن هذا محتمل، لأن من أغلق باب التفاوض بعد مهلة الـ 48 هو أحمد فتحي، وبالتالي يستطيع العودة للتفاوض مع الأهلي عن طريق مكالمة للمسؤولين في إدارة الأهلي يطلب فيها عودة المفاوضات.

وأكد أحمد شوبير أنه في حال عودة التفاوض مجددا من خلال أحمد فتحي فإن إدارة الأهلي لن تعاند في إتمام التعاقد لأن الرغبتين ستلتقيان خاصة وأن الأهلي في حاجة فنية للاعب، مردفا: ”بناء على ما طرحته من سيناريوهات في أمر أحمد فتحي، فإن اقتراب عودته للأهلي أمر متوقع والموضوع سهل محدش هيعقد الأمور وأحمد فتحي مباعش الأهلي هو كان ليه وجهة نظر“.

في سياق متصل أكد أحمد شوبير أن محمد علاء مدافع الزمالك لم يجدد تعاقده مع نادي الزمالك حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه المعلومة مؤكدة وعلى مسؤوليته الشخصية.