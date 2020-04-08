موجز أخبار الأهلي والزمالك: غموض مصير أحمد فتحي.. والأبيض يكشف حقيقة رحيل عواد

أصبح الحديث داخل النادي الأهلي حول خليفة اللاعب رمضان صبحي جناح أيسر الفريق المعار من نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري بعد إعلان رمضان رغبته في العودة إلى أوروبا من جديد في الموسم المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الكرة المصرية، خاصة الأندية الكبرى، وأبرزها الأهلي والزمالك، فإلى السطور المقبلة:

فرمان فايلر يحسم انتقال طاهر للأهلي

أحال مسؤولو لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح ملف صفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم منتخب مصر الأولمبي وفريق ”المقاولون العرب“ في الموسم المقبل للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وعرض مسؤولو اللجنة على فايلر إمكانية ضم طاهر لتعويض الرحيل المنتظر للاعب رمضان صبحي، خاصة أن طاهر يعد البديل الأبرز لرمضان في المنتخب الأولمبي بجانب أن اللاعب يملك قدرات بدنية، وتهديفية، وفنية رائعة.

في المقابل، نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ ما تردد حول التفاوض مع ظهير أيمن منتخب العراق علاء مهاوي أو الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي في الموسم الجديد.

وأكد أمير أن الأمر ما زال سابقًا لأوانه الحديث عن إرسال عروض رسمية رغم أن الموسم لم ينته بعد كما أن لوائح القيد في الموسم المقبل لم يتم إعلانها وهو ما يحدد موقف العديد من اللاعبين.

الزمالك يحدد مستقبل عواد

حدد مسؤولو نادي الزمالك مستقبل الحارس محمد عواد في الموسم الجديد بعد أنباء دخول الحارس في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز للتعاقد مع عمر جابر نجم الفريق في الموسم المقبل.

ورفض أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك مسألة رحيل عواد في المرحلة المقبلة سوى في حالة تلقيه عرضًا خارج مصر، خاصة أن عواد من الحراس المميزين، وكان في مستوى طيب قبل مشاركة محمد أبو جبل الحارس الأساس الذي تألق مؤخرًا.

وقال أمير مرتضى لـ“إرم نيوز“ إنه لا صحة لما تردد حول التفاوض مع حسام عاشور لاعب وسط وقائد الأهلي في الموسم الجديد، مؤكدًا أن عاشور خارج حسابات القلعة البيضاء ولا تفكير بضمه.

غموض موقف صفقة فتحي في بيراميدز

أصبح الغموض سيد الموقف بخصوص انتقال أحمد فتحي نجم الأهلي إلى بيراميدز في الموسم المقبل بعد الأنباء التي ترددت حول تراجع بيراميدز عن إتمام الصفقة.

ورفض ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز التعليق على هذه الأنباء التي خرجت بعد التدوينة التي كتبها تركي آل الشيخ مالك بيراميدز السابق والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ملمحًا لتراجع بيراميدز عن الصفقة في الموسم المقبل.

سموحة يوضح حقيقة إقالة حمادة صدقي

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري حقيقة ما تردد حول إقالة حمادة صدقي المدير الفني للفريق مؤكدًا عبر“إرم نيوز“ أن ما حدث خطأ غير مقصود من مسؤولي الحساب الرسمي للنادي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن صدقي تنازل عن نصف راتبه تقديرًا للظروف المالية التي تكبدتها الأندية نتيجة توقف النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت هذه الخطوة قد قام بها عدة مدربين وعلى رأسهم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، إلى جانب طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، وحمادة صدقي مدرب سموحة بجانب عماد النحاس مدرب المقاولون العرب.

اتحاد الكرة يمدد تعليق بطولة الدوري

وقرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعليق بطولة الدوري إلى يوم 30 أبريل الجاري، بعد قرار الحكومة بتمديد فترة حظر التجول الليلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات إذاعية أن هناك سيناريوهات خاصة بمصير بطولة الدوري في المرحلة المقبلة ستتم مناقشتها بواسطة اللجنة الخماسية.