موجز أخبار الأهلي والزمالك: فايلر يرفض عودة باسم علي.. وكارتيرون يفتح الباب أمام رحيل بامبو

في ظل فترة التوقف الحالية للنشاط الكروي في مصر، بدأ الحديث عن مصير بطولة الدوري في المرحلة المقبلة بخلاف مستقبل لاعبي الأهلي والزمالك.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز وأهم أخبار الكرة المصرية، خاصة الأندية الكبرى، والأهلي، والزمالك، يوم الثلاثاء.

فايلر يرفض عودة باسم علي للأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، مسألة عودة باسم علي ظهير أيمن الفريق المعار إلى نادي الجونة في الموسم المقبل، بعدما عرضت لجنة التخطيط على فايلر بعض السيديهات لأداء باسم أثناء تواجده في الأهلي والجونة ومعدلات مشاركته.

وتحفظ فايلر على عودة باسم لتعويض رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الحالي نظرًا لرفضه تجديد عقده مع القلعة الحمراء وهو الأمر الذي أبلغ به المدرب السويسري إدارة القلعة الحمراء مع كثرة إصابات باسم علي وتحفظه على بعض الأمور الخاصة بأدائه الدفاعي.

وفي المقابل، بدأ النادي الأهلي مفاوضاته المكثفة مع فايلر من أجل تجديد عقده مع الفريق ووضع النقاط فوق الحروف، بخصوص استمرار المدرب السويسري في المرحلة المقبلة بعد أن عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع فايلر وتحدثا عن بعض الأمور الخاصة بمسألة التجديد.

ووافق فايلر على مسألة التجديد للأهلي والبقاء لموسم آخر خاصة أن الفريق يقدم مستويات طيبة تحت قيادة المدرب السويسري وطلب الخطيب من فايلر حسم موقفه والاستمرار مع الفريق لاستكمال مشروعه مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

كارتيرون يفتح الباب أمام رحيل نجم الزمالك

فتح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الباب أمام رحيل كريم بامبو، نجم الفريق المنضم مطلع هذا الموسم قادمًا من فريق الإسماعيلي بعد نهاية عقده مع الدراويش.

وأبدى كارتيرون تحفظه على أداء بامبو في المرحلة الماضية، وأكد أنه لا يفكر في الاعتماد عليه باستمرار ويتمنى التعاقد مع جناح أيسر مميز ليكون بديلًا للمغربي أشرف بن شرقي حال إصابته أو تعرضه للإيقاف.

ورفض كارتيرون فكرة إعارة إسلام جابر جناح الفريق الأبيض مؤكدًا أنه لاعب مميز ويجيد اللعب في أكثر من مركز ويملك السرعات التي تساعده على تنفيذ خططه الهجومية وهو ما جعله يرفض فكرة التفريط في اللاعب.

في المقابل، طلب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المعار إلى ”المقاولون العرب“ حسم مصيره بخصوص العودة في الموسم الجديد للفريق الأبيض.

وينتظر معروف فكرة البقاء مع الزمالك والعودة إلى صفوفه أو الرحيل، خاصة أنه تلقى عروضًا من أندية: مصر المقاصة، وإنبي، والاتحاد السكندري، للتعاقد معه في الموسم الجديد وهو ما جعله يفتح ملف الرحيل عن ”المقاولون“ ولكنه أعطى الأولوية للعودة للزمالك.

الجنايني يرفض التعجل بحسم الدوري

رفض عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، التعجل بحسم مصير بطولة الدوري المصري الذي توقف نتيجة انتشار فيروس كورونا في المرحلة الماضية.

ويترقب الجنايني مسألة تجديد حظر التجول مرة أخرى والقرار الخاص بعودة النشاط من جديد من جانب الحكومة المصرية وفقًا لمؤشرات الإصابات بفيروس كورونا من عدمه.

كما أكدت مصادر داخل اتحاد الكرة لـ“إرم نيوز“، أن عودة الدوري ستكون مرهونة بمسألة تقلص معدلات الإصابة بالفيروس مع إتاحة الفرصة لإعداد الأندية وهو ما يرجع عودة الدوري قبل نهاية شهر مايو المقبل على أن يستمر حتى شهر أغسطس المقبل.

أزمة جهاد جريشة تتصاعد في اتحاد الكرة

تصاعدت أزمة الحكم الدولي جهاد جريشة في اتحاد الكرة بعد أن رفض جريشة المثول للتحقيق في لجنة الحكام، اليوم الثلاثاء.

واستدعت اللجنة الحكم إبراهيم نور الدين لمناقشة اتهامات جريشة له بتسريب محادثة عبر ”الواتساب“، بينما غاب جريشة وهو ما أدى لتصاعد الأزمة.