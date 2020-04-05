محمود طاهر: أدعم الخطيب.. ولن أترشح لرئاسة النادي الأهلي أو اتحاد الكرة المصري (فيديو)

أكد محمود طاهر الرئيس السابق للنادي الأهلي المصري، أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الاتحاد المصري للكرة، في الانتخابات المقبلة والمقرر لها شهر أغسطس القادم، كما نفي نيته الترشح لانتخابات النادي الأهلي القادمة مكتفيا بالفترة التي قضاها في رئاسة القلعة الحمراء.

وقال طاهر عبر تصريحات تليفزيونية: ”لم أفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري فمنذ أكثر من عامين وأنا فضلت الابتعاد عن الساحة الرياضية، ولا أعلم سبب إثارة هذا التساؤل في هذا التوقيت“.

واستطرد رئيس النادي الأهلي السابق حديثه حول رأيه في مجلس الإدارة الحالي للنادي قائلا: ”ما أراه قد لا يكون الواقع لأن العمل من الداخل مختلف عن الرؤية من خارج، ولكن يجب أن نترك المجلس يعمل دون ضغوط ونحميه، وهذا لم يتمتع به ومجلسي خلال فترة عملي ومن يحب الأهلي يدعمه ولا أحد يتمنى أن يقع الأهلي لأنه صرح كبير، وأعلن دعمي للكابتن محمود الخطيب بصفته رئيس النادي الحالي وهذا ما اعتدنا عليه داخل النادي الأهلي“.

وعن عدم تجديد عقد بعض لاعبي الفريق من أصحاب الخبرات قال طاهر :“مررنا بنفس التجربة عام 2014 باعتزال وائل جمعة وأبو تريكة ونجوم الفريق، وبدأنا بعدها مرحلة إعداد وتجديد دماء الفريق بعدما تعاقدنا مع قوام للفريق خلال موسم وهذا يعتمد على تواجد لاعبين يتم تصعيدهم ومدير فني جيد لإنجاح تلك التجربة وهو ما يتوافر في رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، فهو مدرب جيد، ولكن لابد عدم التسرع في الحكم عليه فهناك مثال وهو الإسباني جاريدو المدير الفني السابق للفريق والذي نجح في الحصول على بطولة الكونفدرالية ولكن لم ينجح في الاستمرار“.

واختتم رئيس النادي الأهلي السابق حديثه حول كيفية تطوير الرياضة المصرية، حيث قال: ”لابد من تغير قانون الرياضة بما يسمح بتقدم وتطور الكرة المصرية فلابد أن تتضافر الجهود من أجل إفادة الرياضة المصرية بدلا من الخلاف حول من يأتي رئيسا لاتحاد أو نادي“.