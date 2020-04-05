صحيفة جزائرية: الأهلي المصري يقدم عرضا ضخما لبغداد بونجاح

أفادت وسائل إعلام جزائرية أن النادي الأهلي المصري يفكر في التعاقد مع المهاجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري.

وقالت صحيفة“fennecfootball“ إن الأهلي رصد 7 ملايين دولار للتعاقد مع بغداد بونجاح، الذي يرتبط بعقد مع السد حتى يونيو 2024.

وذكرت أن بونجاح قد يكون مفاجأة النادي الأهلي في السوق الصيفي المقبل، حيث قدم عرضا ضخما للتعاقد مع المهاجم الدولي.

وأوضحت أن المفاوضات بدأت بين إدارتي الأهلي والسد، وأنهما يقتربان من إيجاد أرضية مشتركة لإبرام الصفقة، وأردفت أن الجانب المالي سيكون حاسما في نجاح الصفقة.

ولا يبدو أن مهمة الأهلي في التعاقد مع بونجاح ستكون سهلة، فهو الهداف الأول للسد، ومن الصعوبة أن يوافق على بيع اللاعب، كما أن القدرات المالية للنادي القطري تتيح له الإبقاء على اللاعب، وصده عن إغراءات الأهلي.

يشار إلى أن بغداد بونجاح، البالغ من العمر 28 عاما، سجل الموسم الحالي 16 هدفا، وصنع 10 في 21 مباراة مع السد.

وبالمجمل سجل بونجاح 113هدفا، وصنع 31 في 102 مباراة مع السد، منذ انتقاله إليه في معارا صيف 2015، قبل أن يشتريه السد بشكل نهائي.