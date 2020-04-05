عماد متعب: جمهور الأهلي اتهمني بأني كنت ”عالة“ على الفريق وأعتذر لهم.. وهناك من يحاول تشويه صورتي (فيديو)

أعرب عماد متعب، نجم النادي الأهلي المصري السابق، عن حزنه الشديد من جمهور فريقه عليه طوال الفترة الماضية، مشددا على خشيته من الظهور الإعلامي مرة أخرى خوفا من قول ما يغضبهم ثانية.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”كان المفروض أتواجد في الاستديو التحليلي لفناة (أون سبورت) ولكن أصبحت قلقا من أن أقول 3 جمل على بعض وتفهم بشكل خاطئ، وأنا عندما أتحدث لا يكون قصدي حاجة نهائيا، فيه ناس طلعت تتكلم بشكل متغطي لتشويه صورتي“.

وأضاف: ”بعض الجماهير غضبت مني أيضا وأنا كل حياتي كانت في الأهلي وكنت أعمل للنادي وهو شغلي وعلى مدار 23 عاما لم أقصر ولو للحظة فيه، وفيه ناس أصبحوا يشككون في انتمائك وأني أسعى لإيقاع النادي، ولكن الأهلي بيتي والسبب في شهرتي وفضله كبير عليّ فكيف أفكر في هذا، وفي بعض من جمهور الأهلي أصبح يقول عليّ أني كنت (عالة) على الفريق من 2014 لحد ما اعتزلت، وأنا صعب علي هذا الكلام، ومع ذلك بعتذر لهم لو كنت في يوم ثقيلا على الفريق، وكنت أقبلها من أي جمهور آخر لكن تأتي من جمهور الأهلي ويرسل لي شخصيا هذا ما جعلني حزينا طوال الفترة الماضية“.

وأردف: ”عندما تحدثت عن رحيل حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان وشريف إكرامي، لن آخذ منهم شيئا إذا لعبوا في الأهلي أو لو انضموا لفريق آخر، أتحدث لمصلحة الأهلي أولا، وبحكم أنني عاشرتهم لسنوات طويلة“.

حديث صعب من عماد متعب: بعض جماهير الأهلي هاجمتني وقالت اني كنت "عالة" على الفريق م حديث صعب من عماد متعب: بعض جماهير الأهلي هاجمتني وقالت اني كنت "عالة" على الفريق من 2014 لحد ما اعتزلت وانا صعب عليا الكلام دا ومع ذلك بعتذرلهم لو كنت في يوم تقيل على الفريق#ملعب_ONTime#ONTime_Sports تم النشر بواسطة ‏‎OnTime Sports‎‏ في السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٠

وتابع: ”للأسف هذا ما يحدث في الوقت الحالي، كل واحد يرغب في الحصول على رصيد لدى الجماهير على حساب زميله وإظهار الآخر على أنه دون انتماء، على أساس أننا لمدة 23 سنة لم نحب الأهلي أو ننتمي له“.

وأكمل: ”أكثر شيء أحبه في حياتي بعد أسرتي هو الأهلي وسأظل أحترم مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، وإذا تحدثت في يوم من الأيام عن عدم مشاركتي قبل الاعتزال، فهذا لا يخص النادي، هذا يخص شخصا واحدا فقط“.

وأشار: ”أتمنى من الناس التي تحاول الوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي أن يكفوا، للأسف نجحوا في الوقيعة بيني وبين مجموعة من الجمهور، وللأسف أعرف بعضَ مَن يوجه الجمهور لذلك، وهم لهم مصالح معينة واتجاهات“.

ورد متعب على اتهامات رحيله عن الأهلي: ”قيل أنني بعت الأهلي وانضممت لنادي التعاون السعودي، عندما انضممت للنادي السعودي الأهلي هو من جلب لي هذا العرض، ولعبت شهرين وقيل عني أني فشلت وعدت، وعالة على الفريق إذ كنت في عام 2014 بعمر 31 سنة“.