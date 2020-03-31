عماد متعب: مستعد لاعتزال الإعلام بسبب جماهير الأهلي.. وعبدالواحد السيد يهاجم الحضري (فيديو)

قال عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه يتعرض للهجوم بشكل كبير في الفترة الأخيرة من جانب جماهير الأهلي، موضحا أنه يفكر في عدم الظهور في الإعلام مرة أخرى.

ولوّح ”متعب“ باعتزال العمل الإعلامي تماما بعدما هاجمه الجمهور بسبب تصريحاته عن مرض مؤمن زكريا واعتزال حسام عاشور لاعبي القلعة الحمراء، إذ لم تلق هذه التصريحات قبولا من الجماهير.

وأوضح ”متعب“ في تصريحات تلفزيونية قائلا: ”تعرضت لهجوم غير مبرر من قبل بعض جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة، ومستعد لعدم الظهور الإعلامي مرة أخرى إذا كان هذا الأمر سيرضي الجماهير“.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: ”أشعر بالحزن بسبب غضب الجماهير الحمراء، لأنني لا أستحق كل هذا الهجوم من جانبهم فلم أرتكب أي خطأ، ولم أهاجم إدارة الأهلي بالعكس طلبت من أحمد فتحي التجديد للأهلي رغم أنه يمتلك عرضا ماليا كبيرا من ناد آخر في مصر“.

ودافع عن نفسه قائلا: ”أكدت أن لعاشور مطلق الحرية في تحديد مصيره بالأهلي فإن كان يفكر في المال فيمكن أن يستمر لموسم آخر خارج القلعة الحمراء، وليس عيبا أن أقول إن اللاعب يستحق التجديد له لمدة موسم احتراما لتاريخه في النادي“.

وبيّن ”متعب“: ”لقد تعرضت للظلم في نهاية مسيرتي في الأهلي ومن حقي الحديث عن هذا الأمر وهذا لا يقلل من النادي، للأسف البعض يصفي حساباته معي باستخدام جماهير الأهلي“.

وتابع عماد متعب قائلا: ”بخصوص مؤمن زكريا هو من أجرى مكالمة أثناء تواجدي في الأستديو، ورفضت أن أتحدث في التفاصيل وأكدت أن اللاعب هو من يتحدث عن نفسه“.

وكانت شنّت جماهير الأهلي هجوما كبيرا على عماد متعب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية متهمينه بأنه يتعمد الهجوم على إدارة النادي كونها لم تساند مؤمن زكريا في محنة مرضه وإجبار حسام عاشور على الاعتزال وعدم تكريمه بتجديد عقده لمدة موسم إضافي.

عبد الواحد السيد: ”الحضري“ افتعل المشاكل في فترة تواجده بالزمالك

من جهة أخرى تحدث عبدالواحد السيد حارس مرمي الزمالك السابق، عن عدم رضاه عن تصريحات عصام الحضري حارس الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، والتي تنكر فيها من الفترة التي انتقل فيها لصفوف القلعة البيضاء.

وقال عبدالواحد في تصريحات تلفزيونية: ”التصريحات التي أطلقها الحضري عن مشواره في الزمالك غير مقبولة، لأن النادي أحتضنه بعد رفض الأهلي عودته“.

وأضاف ”عبدالوحد“: ”الحضري لم يكون موفقا في الفترة التي قضاها في القلعة البيضاء لقد تلقت شباكه 7 أهداف في ثلاث مباريات، ودخل في خلاف مع مدرب الحراس وقتها وقام بسبه“.

وبين قائلا: ”الحضري لا يستطيع أن يفصل بين الملعب وخارجه ولو شارك أي حارس علي حسابه يرفض مصافحته، ولو استمر في النادي كان سيجلس على الدكة“.

من جانب آخر، وجّه عصام الحضري، الشكر للثنائي أحمد حسام ميدو وخالد الغندور، لرفضهما الهجوم عليه بسبب تصريحاته التي قال فيها إنه يرغب في محو الفترة التي قضاها في الزمالك كحارس مرمى.

وقال الحضري، عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”احتراما للناس المحترمين اللي بيفهموا أبناء نادي الزمالك الحقيقيين اللي هما 100% زمالك، وتفهمهم لما قصدته من تصريحات، عشان هما من أصحاب الوجه الواحد ومبيعرفوش التطبيل، الكابتن خالد الغندور والكابتن ميدو“.

وأضاف: ”احتراما لكما فقط، تراجعت عن ردي على الناس اللي عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم، اللي بيصطادوا في المياه العكرة بتوع مصلحتهم والسبوبة، شكرًا كابتن خالد شكرًا كابتن ميدو وكامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك“.