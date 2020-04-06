موعد استئناف الدوري المصري

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك اجتماعا من المقرر أن يجمع بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل وضع آليات عودة المسابقات المحلية مرة أخرى.

وأضاف المصدر لشبكة ”إرم نيوز“ ”استقر الوزير على ضرورة عودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى وعلى رأسها بطولة الدوري العام، وحدد الوزير موعدا مبدئيا يوم 17 مايو من أجل انطلاق بطولة الدوري المصري مرة أخرى“.

وتابع ”أبلغ الوزير رغبته لأعضاء اللجنة الخماسية بعقد اجتماع مغلق خلال الأسبوع الجاري من أجل مناقشة عودة الحياة الرياضية مرة أخرى لإثبات أن الدولة المصرية قد نجحت في تخطي اختبار فيروس كورونا الصعب، وفي حالة وصول الطرفين إلى شكل نهائي يضمن عودة المسابقات الرياضية بطريقة آمنة ولا تضر بصحة اللاعبين والأجهزة الفنية فمن المقرر أن يتم الإعلان عن قرار عودة النشاط الرياضي في غضون الأسبوع المقبل“.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعليق النشاط الرياضي منذ ما يقرب من شهر بسبب تداعيات فيروس كورونا بمصر مثلما فعلت معظم دول العالم لضمان صحة العاملين بالقطاع الرياضي.

وسادت خلال الأيام الماضية حالة من الارتباك في أروقة الاتحاد المصري بسبب مصير الدوري المصري حيث يرغب نادي الزمالك ومعه عدد من أندية الدوري المصري في إلغاء المسابقة دون تحديد بطل لها فيما يتمسك النادي الأهلي بإعلانه بطلا للدوري العام في حال الإلغاء نظرا لفارق النقاط الكبير بينه وبين الأندية المنافسة وهو ما وضع الاتحاد المصري في ورطة جعلت جميع أعضاء اللجنة الخماسية تتفق فيما بينها على إلقاء الكرة في ملعب وزارة الشباب والرياضة فيما تراه الدولة المصرية سواء باستمرار المسابقات المحلية أو إلغاءها هذا الموسم للخروج من ذلك المأزق.