موجز أخبار الأهلي والزمالك: صفقة تبادلية مرتقبة بين القلعة الحمراء وإنبي.. والأبيض يرفض الدخول في مزاد المحمدي

ما زال الحديث دائرا في الأوساط الكروية المصرية حول بعض التعاقدات الجديدة خاصة الأهلي والزمالك في الموسم المقبل، في ظل غموض الرؤية بالنسبة لاستكمال النشاط الكروي هذا الموسم.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أهم وآخر أخبار الكرة المصرية اليوم الإثنين 6 أبريل 2020:

صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وإنبي

تلوح في الأفق بوادر صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي وإنبي، تقضي بانتقال ثنائي الفريق البترولي أسامة جلال وعلي فوزي إلى القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن إدارة القلعة الحمراء ترغب في ضم اللاعبين فوزي وجلال في الموسم الجديد، وسيكون مقابل رحيلهما عن إنبي إطلاق سراح بعض اللاعبين لإدارة النادي البترولي في الموسم المقبل.

ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين للرحيل لإنبي ضمن هذه الصفقة الثنائي محمد عبدالمنعم بعد نهاية إعارته لنادي إنبي، بجانب أحمد الشيخ أو الأنغولي جيرالدو دا كوستا.

على صعيد متصل، نفى إبراهيم فتحي مدير أعمال اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار لنادي الاتفاق السعودي لـ“إرم نيوز“ ما تردد حول إرسال الاتفاق عرضا رسميا للتعاقد مع أزارو في الموسم الجديد، مؤكدا أن الكرة حول العالم توقفت وسيكون من الصعب البت في مستقبل أي لاعب في الفترة الحالية.

الزمالك يرفض الدخول في مزاد باهر المحمدي

رفض مسؤولو نادي الزمالك الدخول في مزاد صفقة باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي في الموسم الجديد.

ورحب مسؤولو الزمالك بالتفاوض لضم باهر، ولكن مع دخول الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع مدافع الإسماعيلي رفضت إدارة الزمالك تقديم أي عروض للتعاقد مع باهر، خاصة أن المقابل المالي سيكون أعلى من سقف صفقات القلعة البيضاء.

ودخل مسؤولو الزمالك في مفاوضات مع إسلام صالح لاعب وسط فريق إف سي مصر خلال الموسم الجديد، خاصة أنه يجيد اللعب في مركز الوسط المدافع ونال إعجاب مسؤولي القلعة البيضاء للتعاقد معه، مع إجادته أيضا دور الظهير الأيمن.

اتحاد الكرة يفتح التحقيق مع جهاد جريشة

فتح مسؤولو اتحاد الكرة التحقيق مع سعيد حمزة، الحكم الذي خرج بتصريحات هاجم خلالها الجبلاية بسبب تعطل السماعات وأزمة المستحقات المالية.

واعتذر سعيد حمزة في التحقيقات عن تصريحاته مبديا تقبله لأي عقوبات تصدر ضده من جانب اتحاد الكرة.

وأبلغ اتحاد الكرة الحكم الدولي جهاد جريشة بالتحقيق معه غداً الثلاثاء بعد أن قدم مذكرة رسمية اتهم خلالها إبراهيم نور الدين زميله بتسريب محادثة عبر ”واتس أب“، كما سيتم استدعاء نورالدين للتحقيق أيضا.

بيراميدز يطالب لاعبيه بغلق ملف الرحيل

طالب مسؤولو نادي بيراميدز لاعبيه بغلق ملف الرحيل عن الفريق في الفترة القادمة؛ بسبب تمسك إدارة النادي ببقاء القوام الأساسي في المرحلة المقبلة، وخاصة عمر جابر وعبدالله السعيد وأحمد أيمن منصور وعلي جبر.

وأكد أحمد أيمن منصور في تصريحات تلفزيونية أنه لا صحة لما تردد حول رحيله بنهاية الموسم، موضحاً أن مثل هذه الأمور تناقشها إدارة النادي وليس الفريق على الإطلاق.

وعلى صعيد آخر، أعلن نادي المقاولون العرب تخفيض رواتب لاعبيه والجهاز الفني بنسبة 50%؛ بسبب توقف النشاط الكروي في مصر خلال المرحلة القادمة.

وبدأ مسؤولو نادي الاتحاد السكندري مفاوضات مكثفة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق لتجديد عقده في الموسم المقبل، خاصة أن الفريق قدم مستويات طيبة مع المدير الفني لزعيم الثغر.