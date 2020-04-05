في فيديو مع طارق حامد.. عصام الحضري يعتذر لجماهير الزمالك (شاهد)‎

قدم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم وأندية الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي الأسبق، اعتذارًا لجماهير الزمالك عن التصريحات التي صدرت منه في أحد البرامج التلفزيونية، وقال فيها إنه يرغب في محو الفترة التي قضاها في صفوف القلعة البيضاء من تاريخه.

وظهر الحضري في فيديو بصحبة طارق حامد لاعب وسط الزمالك قال فيها:“البعض فسر تصريحاتي عن نادي الزمالك بشكل غير صحيح، واعتذاري الآن والصلح مع جماهير القلعة البيضاء، جاء من خلال مبادرة من طارق حامد، وهي مبادرة ممتازة وعلى الجميع أن يعلم أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدارات الأندية جيدة للغاية وهي ما تدوم حتى النهاية“.

وأضاف الحضري:“جماهير الزمالك فوق رأسي، وهناك سوء فهم وتحوير للتصريحات التي قلتها في البرنامج الذي ظهرت فيه مؤخرا“.

ومن جانبه قال طارق حامد:“الزمالك ناد كبير وعظيم، وشرف لأي لاعب أن يرتدي التشيرت الأبيض ”.

وكان عصام الحضري، قد أشار في ظهوره على قناة ”أون تايم سبورت“ بأنه يتمنى حذف الفترة التي لعب بها لنادي الزمالك من تاريخه، الأمر الذي دفع جماهير الزمالك لمهاجمته، في مختلف مواقع السوشيال ميديا.