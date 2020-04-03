موجز أخبار الأهلي والزمالك: غرامة شيكابالا أزمة جديدة للأبيض.. وباهر المحمدي يقترب من الأحمر

لا حديث داخل نادي الزمالك سوى عن الغرامة التي تردد أنها صدرت في الساعات الماضية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد القلعة البيضاء لصالح نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 3 أبريل 2020:

صفقة تبادلية تقرب مدافع الإسماعيلي للأهلي

قطع مسؤولو النادي الأهلي شوطاً كبيراً في طريق التعاقد مع باهر المحمدي مدافع وقائد الإسماعيلي في الموسم الجديد بناءً على ترشيح لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، خاصة أن باهر يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وأجرى أمير توفيق مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضات مع إدارة الإسماعيلي؛ من أجل التعاقد مع باهر المحمدي، الذي رحب في فترة سابقة بالرحيل للفريق الأحمر في الموسم المقبل.

ويستعد الأهلي لتقديم عرض رسمي لضم باهر في المرحلة القادمة حال موافقة المدير الفني السويسري رينيه فايلر على التعاقد مع لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر.

ومن المرجح أن يشمل العرض الأهلاوي صفقة تبادلية، خاصة أن إدارة الإسماعيلي سبق أن أبدت رغبتها في ضم حسين السيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ لاعبي الفريق الأحمر في الموسم الماضي. ومن المقرر أن يعرض الأهلي إعارة اثنين من لاعبي الفريق بجانب المقابل المالي للتعاقد في الموسم المقبل مع باهر المحمدي.

غرامة شيكابالا.. أزمة جديدة في الزمالك

كشفت صحيفة (ريكورد) البرتغالية عن تغريم نادي الزمالك مبلغ نصف مليون يورو لصالح فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي بشأن صفقة التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق الأبيض في عام 2015.

ورفض شيكابالا الاستمرار مع لشبونة بعد خلافات مع إدارة النادي البرتغالي والجهاز الفني، وهو الأمر الذي جعله يقرر العودة إلى مصر من خلال التعاقد مع الزمالك فريقه الأسبق.

وأكد مصدر مسؤول بنادي الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن الغرامة لم تصل بعد بشكل رسمي للقلعة البيضاء، موضحاً أن الغرامة ستكون أزمة خاصة مع وجود مشكلة مالية في الفترة الحالية منعت استلام مستحقات بعض العاملين، بجانب تفعيل العقود الجديدة مع بعض اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك تحركت ضده شكوى من جانب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، بجانب البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق؛ للحصول على مستحقاتهما المالية.

إنبي يفتح الباب أمام رحيل علي فوزي

فتح نادي إنبي الباب أمام رحيل علي فوزي ظهير أيمن الفريق في الموسم المقبل حال تلقيه عرضا مناسبا.

وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي لـ“إرم نيوز“ أن علي فوزي لاعب مهم للفريق ولم تصله عروض رسمية بعد، موضحاً أنه حال تلقي أي عروض من أجل الفوز بخدمات اللاعب ستتم مناقشتها داخل مجلس الإدارة.

في المقابل، أعلن نادي بيراميدز اتفاقه مع منظمة الصحة العالمية من أجل نشر فيديوهات للاعبي الفريق والمساهمة في حملات القضاء على فيروس كورونا في المرحلة القادمة، سواء في مصر أو في الدول الأخرى.

وأصدر نادي الجونة بياناً رسمياً نفى خلاله التعاقد مع محمد صادق نجم وسط فريق الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي في الموسم الجديد، مؤكداً أنه لم يتم التعاقد مع أي لاعب في المرحلة القادمة.

المصري البورسعيدي يغرم العراقي

قرر عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي بالنادي المصري البورسعيدي تغريم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق مالياً؛ بسبب الخروج بتصريحات إعلامية تؤكد ترحيبه بالرحيل للنادي الأهلي.

وأكد السقا أنه سيتم توقيع عقوبات ضد أي لاعب يتحدث في وسائل الإعلام.