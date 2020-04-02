نادي الزمالك يوضح بشكل رسمي سبب عدم تفاوضه مع أحمد فتحي

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت عن دخوله في مفاوضات مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك للموقع الرسمي لناديه: ”لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي لا من قريب أو بعيد، لكي يقال إنه اعتذر عن الانضمام لنادي الزمالك، مع كامل الاحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلا أن نادي الزمالك لم يفكر في التفاوض معه ولا علاقة للزمالك بقصة انتهاء عقده مع الأهلي لأنه ينظر للأمور التي تخص الزمالك فقط“.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة بالأبيض إلى أن سياسة النادي في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب لأطول فترة ممكنة، الزمالك سيقوم بالتفكير في ملف الصفقات في وقت مناسب بالتنسيق بينه وبين الإدارة مع النظر إلى احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني، لكن كل التفكير في الوقت الحالي هو مساهمة نادي الزمالك في دوره المجتمعي للتوعية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان الإعلامي أحمد شوبير أكد أن أمير مرتضى عقد جلسة مع أحمد فتحي لضمه لصفوف الفريق، لكن اللاعب رفض والأقرب له أن ينتقل لصفوف بيراميدز.