موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يرفض صفقة العراقي.. والأبيض يتحرك لضم ثنائي وادي دجلة

ما زالت أصداء قرار أحمد فتحي نجم فريق الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء وعدم تجديد عقده مثار أحاديث المتابعين للكرة المصرية في الساعات القليلة الماضية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار الكرة المصرية وخاصة ناديي الأهلي والزمالك:

الأهلي يرفض صفقة العراقي

رفض مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب الأولمبي والنادي المصري البورسعيدي، الذي تألق ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً في القاهرة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وتلقى مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اتصالات من تامر النحاس وكيل اللاعب لاستطلاع رأي إدارة القلعة الحمراء بشأن انضمام العراقي؛ لتعويض رحيل أحمد فتحي في الموسم المقبل.

وأغلق مسؤولو الأهلي ملف العراقي مبكراً؛ بسبب صعوبة ضمه نظراً لتوتر العلاقات الجماهيرية بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي، منذ أحداث بورسعيد 2012 والتي أدت لوفاة 72 مشجعا للفريق الأحمر.

ورشحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اسمي الثنائي باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز؛ من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر في الموسم المقبل وتعويض رحيل أحمد فتحي.

في المقابل، طالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة القلعة الحمراء بسرعة حسم ملف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، خاصة أنه لا يريد بقاءه في الموسم المقبل وسيكون الباب مغلقاً أمام فكرة مشاركته وهو ما يفقد الفريق مكاناً بالقائمة.

الزمالك يفاوض ثنائي وادي دجلة

دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مع ثنائي وادي دجلة محمد عبد العاطي ومحمد هلال لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعدما نال اللاعبان إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

واستطلع كارتيرون رأي مساعده السابق محمد عبد الواحد نجم الزمالك الأسبق في مسألة التعاقد مع عبد العاطي، خاصة أنه يعلم قدرات هلال وسبق أن دربه في الفترة التي قاد خلالها وادي دجلة.

الإسماعيلي يضع شرطاً لرحيل المحمدي

وضع النادي الإسماعيلي شرطاً لرحيل باهر المحمدي مدافع وقائد الفريق في الموسم المقبل بعد أنباء تلقيه عرضا من جانب الأهلي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

ورحب مسؤولو الإسماعيلي برحيل باهر للأهلي أو الزمالك ولكن المقابل المالي المطلوب لن يقل عن 3 ملايين يورو، بحسب مصادر موثوقة داخل القلعة الصفراء.

ورفع الإسماعيلي سقف مطالبه المالية بعدما وعد تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بتدعيم هذه الصفقة السوبر لتعويض رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.

بيراميدز يسعى لحسم صفقة ثنائي الإسماعيلي

يسعى نادي بيراميدز لحسم صفقة ثنائي الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي ومحمد الشامي لاعبي الفريق في الفترة القادمة.

وأجرى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز اتصالات بإدارة الإسماعيلي وباللاعبين؛ من أجل الفوز بخدمات الثنائي في الموسم المقبل.

في المقابل، رفض مسؤولو بيراميدز فكرة رحيل البوركيني إريك تراوري نجم الفريق سواء داخل أو خارج مصر بعدما تلقى اللاعب عرضاً من فريق ترابزون سبور التركي، وأيضاً إسطنبول باشاك شهير في تركيا بخلاف عرض آخر من البرتغال.

وارتبط اسم إريك تراوري بالرحيل أيضاً للأهلي والزمالك في الموسم المقبل، ولكن إدارة بيراميدز أغلقت الباب تماماً أمام فكرة رحيل اللاعب في المرحلة القادمة عن صفوف الفريق، خاصة في ظل الحاجة إلى خدماته في المرحلة القادمة وعدم التفريط في جهوده.