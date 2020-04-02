مفاجأة في عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي.. وهل ينتقل أحمد فتحي للزمالك؟ (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة في عقد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، لافتا إلى أن حارس الفريق جدد للمارد الأحمر رغم بقاء مدة 3 سنوات في عقده مع القلعة الحمراء، لتأمين بقاء اللاعب مع الفريق لأطول فترة ممكنة، وعدم الوقوع في أزمات التجديد للاعبين مثلما تكرر في الفترة الأخيرة.

وقال شوبير خلال برنامجه ”ملعب أون تايم“ المذاع عبر قناة ”أون تايم سبورت“، إن النادي الأهلي بدأ يدرك الخطأ الذي وقع فيه طوال الفترة الماضية بعدم التجديد للاعبين، ووقوعه تحت طائلة شروطهم عقب انتهاء عقودهم، وقام بالتجديد للاعبين قبل فترة كافية من انتهاء عقودهم.

وفيما يتعلق بـ“أحمد فتحي“، أكد شوبير أن النادي الأهلي أغلق ملف التجديد للاعب في الفترة الحالية، ليغلق الباب أمام مطالبات البعض للإبقاء على اللاعب أو محاولة البعض التوسط بين الطرفين مثلما حدث من قبل.

كما كشف شوبير حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع اللاعب للتعاقد معه وضمه إلى صفوف القلعة البضاء خلال الفترة القادمة، قائلا ”كانت هناك مفاوضات منذ عامين بين الزمالك وأحمد فتحي لكنها لم تكتمل بسبب تجديد اللاعب للنادي الأهلي“.



وتابع ”في الوقت الحالي كانت هناك جلسة عابرة بين اللاعب وأمير مرتضى منصور مدير لجنة الكرة بنادي الزمالك، وعرض عليه أمير الانضمام للقلعة البيضاء، لكن أحمد فتحي أغلق الباب في وجه أمير ورفض العرض الأبيض“.

وأضاف ”أحمد فتحي في مصر خلص مع بيراميدز، وكذلك شريف إكرامي حارس مرمى نادي الأهلي السابق، وأحمد فتحي هيتساوى بعبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق، والأموال المعروضة تتراوح بين 15 و16 و17 مليون جنيه في الموسم الواحد“.