أحمد فتحي يرد على وكيله نادر شوقي بصورة قاسية (شاهد)‎

رد أحمد فتحي مدافع للنادي الأهلي المصري، بقوة على تصريحات نادر شوقي وكيل اللاعبين، بعد اعلانه عدم تمثيله له من اليوم.

وكان نادر شوقي وكيل اللاعبين نشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر كتب فيها:“ من اليوم أنا لا أمثل اللاعب أحمد فتحي“، بعد قرنهاء ميرته مع النادي الأحمر.

ونشر فتحي صور لتغريدة أحد الجماهير على خاصية ”ستوري إنستغرام“ الخاصة به ، والتي قال فيها:“ نادر يا شوقي انت عملك المهني السري، لا يسمحلك إنك تتكلم على لسان لاعب ولا يسمحلك إنك تكسب شهرة بسبب لاعب وكونك في عمل *سحت* بتكسب فقط من ورا لاعبين دورك لا يفيد بأي شيء“.

وأضاف:“ بعد إذنك الزم حجرك الصحي وطلع أحمد فتحي من دماغك أحسنلك، رمضان صبحي بيجيب دولارات ركز معاه، صاحب بالين كداب يا جميل“.

ة

ووجه النادي الأهلي الشكر إلى أحمد فتحي على ما قدمه ما فريق، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.

يذكر أن نادي بيراميدز يخطط للتعاقد مع فتحي خلال الموسم الجديد، بعد تقديم عرض يفوق ما قدمه الأهلي للاعب.

وكان فتحي قد منح إدارة الأهلي 48 ساعة، تنتهي اليوم الأربعاء، لإعلان موقفها من الشروط التي طلبها لتجديد العقد.