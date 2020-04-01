فايلر: لا نملك بديل رمضان صبحي في الأهلي المصري.. ومقارنتي بمانويل جوزيه ”مرفوضة“ (فيديو)

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه لا يضم -حتى الآن- بديلا لرمضان صبحي الجناح الأيسر المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي لنهاية الموسم.

وقال فايلر في الجزء الثاني من حواره مع قناة ”أون تايم سبورتس“، مساء الثلاثاء، إن رمضان لاعب كبير ومؤثر وغيابه لفترة بسبب الإصابة أدى إلى تأثر مستوى الأهلي، موضحا أن مسألة قيمة عقود لاعبي الفريق لا تشغله على الإطلاق في تقييم أي لاعب وحديثه فقط يكون عن الجانب الفني.

وأضاف: ”لا أعلم مستقبل رمضان صبحي، حاليا لا نملك بديلا له ولو أراد الرحيل نبحث فكرة ضم لاعب بديل له وننظر للسوق لبحث إمكانية ضم لاعب بالقدرات ذاتها“.

وأشار إلى أنه لا يحب الحديث عن أعذار أو غيابات، موضحا أن الفريق فاز دون رمضان صبحي وسيجد الأهلي حلولا في غياب اللاعب ولا يعلم أيضا مستقبله.

وأضاف: ”فنيا أتمنى بقاء رمضان صبحي ولكن الأمور المالية متروكة للإدارة وإذا كانت الصفقة باهظة فلن ينضم للفريق وهذا حق أصيل لإدارة الأهلي“.

فايلر يتحدث عن رمضان صبحي وحسين شحات ويؤكد "معنديش بديل لرمضان صبحي حتى الآن"#ONTime_Sports#ملعب_ONTime pic.twitter.com/qzqSxqQ9HB — OnTime Sports (@ONsportEg) March 31, 2020

وعن تراجع مستوى حسين الشحات، جناح أيمن الأهلي، قال المدرب السويسري إن اللاعب يمر بفترة صعبة ومن الوارد أن ينخفض مستوى أي لاعب ويجب أن تظهر الشخصية في هذه المواقف مؤكدا أنه واثق في عبوره هذه الفترة والعودة لمستواه بكل قوة.

ووجه فايلر نصيحة للاعبه محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي، قائلا: ”اتحاد الكرة اتخذ قرارات ضد بعض اللاعبين بشأن أحداث السوبر المصري ومنها إيقاف كهربا لنهاية الموسم أعتقد أنها فترة اختبار ذهني قوي له ويجب أن يعمل بشكل كبير لتطوير أدائه البدني“.

ودافع فايلر عن الجهاز الطبي للأهلي، مؤكدا أن العمل يقوم على قدم وساق لتجهيز المصابين وإن كان هناك تأخير في تجهيز بعض اللاعبين بسبب استعجال اللاعب وتجدد إصابته ويتم مناقشة الأمر مع الطبيب.

وكشف فايلر عن وجود بند في عقده مع الأهلي ينص على ضرورة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل، قائلا: ”إذا لم أفز باللقب يحق للأهلي فسخ عقدي دون شروط جزائية ولن أتحدث عن تفاصيل عقدي أكثر من ذلك“.

فايلر يتحدث عن حسين الشحات وأسباب تراجع مستواه في الوقت الحالي عن وقت بداية فايلر مع الفريق#ONTime_Sports#ملعب_ONTime pic.twitter.com/ThOQvKB4Aa — OnTime Sports (@ONsportEg) March 31, 2020

وأكد فايلر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعقد معه جلسات مستمرة ومهمة موضحا أنهما تناقشا بخصوص تجديد العقد بضع مرات ولا يوجد ضغوط في هذا الملف تجاهه أو تجاه النادي.

وأشار إلى أن النادي الأهلي يدار باحترافية كبيرة ولا توجد فوارق بينه وبين أي فريق آخر في أوروبا، موضحا أن الفارق بين اللاعب المصري والأوروبي يتمثل في الجوانب التكتيكية والتحرك دون كرة.

ورفض فايلر المقارنة مع البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، قائلا: ”جوزيه نجم كبير في عالم التدريب وقضى وقتا كبيرا مع الفريق، بينما أنا أبدأ مشواري مع الفريق، لا مجال للمقارنة ولكن الأهلي يسمح للمدربين بكتابة التاريخ“.

وأكد أنه يحب المغامرة كمدرب ولكن الأهلي يواجه ضغوطا كبيرة ولا يقبل جمهوره سوى الفوز بأداء مقنع موضحا أن مباراة الهلال السوداني في ملعبه بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا كانت أصعب مواجهة له في مشواره مع الفريق، خاصة أن اللقاء صاحبه شحن جماهيري كبير وأجواء صعبة.

وتحدث فايلر عن الزمالك، قائلا: ”سعيد بوجود منافس قوي لنا مثل الزمالك وهذا الأمر لصالح الكرة المصرية في المرحلة الحالية ولا أستطيع الحديث عن لاعبين نالوا إعجابي في الدوري المصري والزمالك يضم لاعبين على مستوى عالٍ وهناك أندية في مصر تستطيع المنافسة على الألقاب المحلية“.

فايلر يكشف عن شرط وحيد في عقده مع الأهلي ويتحدث عن أصعب مباراة للأهلي معه حتى هذه اللحظة pic.twitter.com/K15KFpWQ1k — OnTime Sports (@ONsportEg) March 31, 2020

وعن احتمالية إلغاء الدوري المصري، أكد أنه يقدر كل الظروف التي يعيشها العالم كله ولكنه يتمنى إقامة المباريات في المرحلة المقبلة ولو بشكل مؤقت بإقامة مباريات مجمعة بالقاهرة وإقامة الفرق في فنادق معقمة وسيكون الأمر بمثابة رسالة مهمة للجماهير لرفع روحهم المعنوية.

وأكد أن الأهلي تفوق بشكل كبير على منافسيه بالدوري ولكنه لم يحسم البطولة بعد والجميع لديه فرصة التتويج ولكن الأهلي تعامل بشكل رائع مع ظروف النقص العددي والغيابات بسبب الإيقاف والإصابة.

وعن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال المدرب السويسري إن الجميع لديه فرصة التتويج باللقب القاري، موضحا أنه جاهز لمواجهة الوداد ولا يفكر في أي لقاءات سابقة أمام الفريق المغربي.