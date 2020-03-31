النادي الأهلي المصري يعلن رغبته في تجديد عقد فايلر.. وينفي تخفيض عقود اللاعبين (فيديو)

أكد شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي المصري، على رغبة الإدارة ولجنة التخطيط في تجديد التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وقال فؤاد في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”بالطبع نريد تجديد عقد فايلر، هناك تقدير كامل لمجهودات المدير الفني السويسري من قبل مجلس الإدارة و لجنة التخطيط ورئيس النادي محمود الخطيب بشكل شخصي“.

وأضاف: ”عقب انتهاء أزمة فيرس كورونا سوف يتم الاتفاق مع المدرب على كل الأمور المتعقلة بتجديد عقده مع النادي“.

وعن أزمة مستحقات مؤمن زكريا لاعب الفريق علق شريف فؤاد، قائلًا: ”المبلغ الذي أقره النادي بموافقة وزارة الشباب والرياضة بشأن المساهمة في علاج مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق صدر منذ 45 يومًا، لذلك وجب التوضيح لأن غياب المعلومات أعطى البعض فرصة للاجتهاد والنادي الأهلي يحرص على مساعدة مؤمن زكريا الذي لا يرتبط بعقد مع النادي وغير مقيد في قائمة الفريق الأول وقررنا المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف جنيه على دفعتين، مما يعادل 100 ألف جنيه في الشهر وهذه أموال عامة تخضع لرقابة صارمة من أجهزة الدولة المختلفة وبالتالي يجب موافقة الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب الرياضة برئاسة أشرف صبحي قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بإرسال خطاب إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتمت الموافقة على المساهمة لتتمثل في صرف دفعة مبدئية 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى من العلاج، خاصة أنه من اللاعبين الذي خدموا الأهلي كثيرًا“.

كما نفى المتحدث باسم النادي الأهلي المصري ما تردد عن وجود نية بتخفيض عقود اللاعبين أو أجور العاملين، حيث أكد أن هذا الأمر لم يتم طرحه لمناقشته وأن الأمور كما هي رغم ما سوف يواجهه النادي من تحديات وصعوبات مالية شأنه شأن باقي أندية العالم على خلفية أزمة كورونا وما تبعها من تجميد للنشاط الرياضي في شتى أنحاء العالم.

وعن التجديد لأحمد فتحي، قال فؤاد: ”لم يتم التطرق للتفاوض مع فتحي خلال اجتماع المجلس، لأنه ببساطة هناك لاعب على رأس المجلس، أسطوري ونجم لم تشهد الملاعب له مثيل، إنه محمود الخطيب“.

وأضاف: ”كابتن الخطيب مفوض من مجلس الإدارة لتولي ملف كرة القدم، ولأن الكابتن ديمقراطي، هناك لجنة للتخطيط يتشاور معها في مثل هذه الأمور“.

وأردف: ”حتى اللحظة، كان هناك جلسة بالأمس، واللاعب طلب مهلة تنتهي غدا“.

وأكمل: ”فتحي من أبناء النادي، والكل حريص على استمراره ولكن هناك لوائح تحكم النادي الأهلي، وظروف تمر بها الرياضة المصرية والعالمية“.