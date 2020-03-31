موجز أخبار الأهلي والزمالك: كشف آخر تفاصيل أزمة مؤمن زكريا.. والأبيض يناقش تجديد عقد شيكابالا

يتصدر ملف تجديد عقد أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الأهلي، ملف الأحداث في القلعة الحمراء، بينما بدأ مسؤولو نادي الزمالك تجديد ملف القائد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق وصانع الألعاب وبقاءه لموسم آخر.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أهم أخبار الكرة المصرية وخاصة ناديي الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020:

مؤمن زكريا

كشف شريف فؤاد، المتحدث الإعلامي باسم النادي الأهلي، آخر تطورات أزمة ملف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول، المصاب منذ فترة.

وقال فؤاد خلال حديثه عبر قناة ”الأهلي“: ”يجب توضيح مسألة مؤمن زكريا، لأن الأقاويل تكاثرث بشدة بشأن هذا الموضوع بسبب غياب المعلومات واجتهاد البعض“.

وأضاف: ”يوم 28 يناير الماضي تم عرض ملف مؤمن زكريا على مجلس الإدارة، والمجلس قرر علاج اللاعب، وأرسلنا مذكرة للجهات الإدارية يوم 30 يناير يعني عقب يومين من انعقاد المجلس، وقررنا المساهمة بمبلغ مليون و200 ألف مقسمين على دفعتين، أي ما يعادل 100 ألف جنية شهريًا، وهذه تعتبر أموال عامة تخضع لرقابة أجهزة الدولة“.

وأردف: ”رئيس النادي أرسل خطابًا إلى وزير لرياضة أشرف صبحي، وتمت الموافقة على المساهمة في علاجه، وتمثلت بصرف دفعة مبدئية 600 ألف جنيه في المرحلة الأولى من العلاج“.

وتابع: ”تم استخراج شيك يوم 15 فبرايرأي منذ 45 يومًا، ومن المفترض أن يأتي مؤمن من أجل استلامه، الأهلي لا يتحدث عن عامل المساعدة للموظف أو اللاعب أو المدرب، لأن هذا دوره“.

النقاز يرحب بالرحيل للأهلي

رحب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الزمالك السابق بالرحيل للمنافس التقليدي النادي الأهلي في الموسم الجديد حال تلقيه عرضا مناسبا، بحسب مصدر مقرب من اللاعب لـ“إرم نيوز“.

ووقع النقاز على عقود انتقاله لأحد أندية الدوري الليتواني بعد أن فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وبدأ مسؤولو الأهلي التواصل مع محامي اللاعب من أجل معرفة إمكانية رحيله للفريق الأحمر في الموسم المقبل ومطالبه من أجل الانتقال للنادي الأهلي خاصة حال عدم تجديد عقد أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق.

وفي المقابل، رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي فكرة التعاقد مع حراس مرمى جدد بعد رحيل الحارس شريف إكرامي الذي رفض تجديد عقده واقترب من الانتقال إلى بيراميدز.

وطلب فايلر بقاء الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير حراس المرمى وعدم ضم أي حارس مرمى جديد في الفترة المقبلة.

الزمالك يناقش تجديد عقد شيكابالا

بدأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التفكير في مسألة تجديد عقد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض وإمكانية بقاءه مع الفريق الأبيض.

وطلب مرتضى الحصول على تقرير رسمي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بخصوص تقييمه لمستوى المعارين في الفترة الماضية من عمر الموسم بجانب رأيه في بعض اللاعبين الحاليين.

وطلب رئيس الزمالك من المدير الفني الفرنسي كتابة تقرير خاص بالمراكز التي تحتاج للتدعيم في الفترة القادمة خاصة أن الزمالك بدأ التفكير في تدعيم صفوفه.

الإسماعيلي ينفي عودة الحضري

نفى سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، ما تردد بشأن عودة عصام الحضري الحارس الأسبق للملاعب من جديد من خلال القلعة الصفراء.

وقال الصغير لـ“إرم نيوز“، إن تصريحات الحضري بأنه لم يعتزل بعد لا تعني عودته للإسماعيلي وما تردد في هذا الصدد غير صحيح بالمرة موضحاً أن الحضري رمز كبير وقيمة تاريخية للكرة المصرية.

المصري يفاوض لاعب الزمالك

دخل مسؤولو النادي المصري البورسعيدي في مفاوضات جادة للتعاقد مع إمام عاشور جناح أيسر فريق الزمالك لضمه في الموسم المقبل.

وطلب طارق العشري المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي التعاقد مع عاشور خاصة أن الفريق بحاجة لجناح هجومي مميز، كما أنه يعلم قدرات اللاعب وسبق أن دربه في صفوف حرس الحدود في الموسم الماضي.

وقدم العشري تقريراً يطلب خلاله وضع سياسة واضحة بخصوص التعاقد مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف المصري البورسعيدي خلال الموسم المقبل وتحديد إستراتيجية الفريق في حالة عدم استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

الاتحاد يرفض رحيل هشام محمد للمقاصة

رفض مسؤولو نادي الاتحاد السكندري رحيل اللاعب هشام محمد نجم وسط الفريق إلى نادي مصر المقاصة في الموسم الجديد.

وتلقى هشام محمد اتصالات من جانب إدارة المقاصة لاستطلاع رأيه بخصوص العودة للفريق من جديد بناء على طلب المدير الفني إيهاب جلال خاصة أنه أحد اللاعبين المميزين الذين قدموا مستويات جيدة معه من قبل.

في المقابل، نفى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد ما تردد حول تفاوضه من أجل ضم اللاعب حسام عاشور قائد الأهلي مؤكداً أنه يسمع هذا الكلام من وسائل الإعلام.